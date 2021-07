Čína bude mať v Tokiu 431 športovcov

Peking 14. júla (TASR) - Čína bude mať na olympiáde v Tokiu 431 športovcov. Bude to pre krajinu najväčšia výprava mimo hier, ktoré organizovala.



Viac ako dvojnásobok výpravy tvoria ženy, miestenku si ich vybojovalo 298. Mužov bude 133. Na domácich hrách v Pekingu štartovalo až 639 športovcov a čínska reprezentácia vtedy získala aj najviac zlatých medailí. Najľudnatejšia krajina sveta by mala tradične patriť medzi favoritov na triumf predovšetkým v stolnom tenise, bedmintone, športovej gymnastike, či v skokoch do vody. Informovala agentúra AP.