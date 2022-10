Čína darovala organizátorom MS v Katare dve pandy

Al Khor 19. októbra (TASR) - Futbaloví fanúšikovia budú môcť počas majstrovstiev sveta v Katare navštíviť aj tamojšiu svetoznámu prírodnú rezerváciu Al Wabra, do ktorej pribudli v stredu dve pandy. Usporiadateľom MS 2022 ich darovala Čína.



Obe pandy veľké pochádzajú z čínskej horskej provincie S'-čchuan. Klímu tamojších dažďových lesov nedokáže vyprahnutý Katar napodobniť, takže pár zamieri do špeciálnych interiérových priestorov, kde sa im budú snažiť vytvoriť podmienky blízke ich domovine. Každý týždeň priletí do Kataru 800 kilogramov čerstvého bambusu - hlavnej potravy, ktorou sa živia pandy.



Štvorročný samec Ťing Ťing, ktorý váži 120 kg, dostal v novej krajine meno Shail. O rok mladšej, 70 kg vážiacej samičke S' Chaj dali v arabčine meno Thuraya. Pandy musia zostať 21 dní v karanténe predtým, než ich budú môcť prvýkrát vidieť návštevníci v rezervácii. Okrem perfektných klimatických podmienok dokážu špeciálne uzavreté priestory ochrániť pandy aj pred stresujúcimi zvukmi. "Predchádzalo tomu množstvo úvah, kým sme dokázali vytvoriť najlepšiu budovu pre pandy na celej zemi," citovala agentúra AP riaditeľa rezervácie Tima Boutsa.



Pandy patria medzi najohrozenejšie živočíšne druhy na svete, v zajatí majú veľký problém rozmnožovať sa. Tento cicavec z čeľade medveďovité je jedným z hlavných symbolov Číny, tá darovala pandy už 20 krajinám. Katar očakáva počas nadchádzajúcich MS (20. novembra - 18. decembra) približne 1,2 milióna návštevníkov z celého sveta.