Čína odsúdila Özilove vyjadrenia o Ujguroch: Mal by sa tam ísť pozrieť

Peking 16. decembra (TASR) - Čínske štátne médiá hrozia zákazom vysielania priamych prenosov anglického futbalového klubu Arsenal Londýn. Dôvodom tohto kroku sú vyjadrenia stredopoliara "The Gunners" Mesuta Özila, ktorý kritizoval zlé zaobchádzanie s tureckou menšinou v provincii Sin-ťiang.



Práve táto autonómna provincia ležiaca v severozápadnej časti Číny je známa viacerými početnými etnickými skupinami, vrátane turkickej moslimskej menšiny Ujgurov. Özil vo svojom piatkovom vyhlásení odsúdil Čínu za tvrdé zásahy voči moslimským menšinám v Sin-ťiangu. Zároveň kritizoval aj moslimské krajiny za nedostatočné informovanie a poukazovanie na nepriaznivú situáciu. "Pália Korány, mešity sú zatvorené a moslimské školy zakázané. Náboženskí učenci sú jeden po druhom zabíjaní a naši bratia sú posielaní do táborov," uviedol Özil v tureckom jazyku na sociálnej sieti. Vedenie Arsenalu sa od jeho vyjadrení dištancovalo a vyhlásilo, že klub sa do politiky odmieta zapájať.



Redaktor čínskeho portálu globaltimes.com ihneď označil Özila za zmäteného a bezohľadného v súvislosti s tým, že zneužil svoje postavenie verejne známej osoby na šírenie klamstiev. "Özilove vyjadrenia zmenili obraz jeho osoby v očiach čínskeho ľudu. Bude to mať silný dopad aj na jeho klub Arsenal Londýn," odznelo v tamojších médiách. Takmer ihneď čínsky vysielateľ športových prenosov CCTV stiahol zo svojej ponuky víkendový duel Arsenalu proti Manchestru City.



Svoj názor vyjadril aj hovorca ministerstva zahraničných vecí Číny Keng Šuang. Podľa jeho slov bol bývalý nemecký reprezentant tureckého pôvodu oklamaný nesprávnymi informáciami. "Osobne by som bol veľmi rád, ak by sa Mesut išiel na vlastné oči pozrieť do Sin-ťiangu," uviedol.



Čína aktuálne čelí rastúcemu medzinárodnému tlaku za vytvorenie rozsiahlej siete táborov v provincii zameraných na homogenizáciu obyvateľstva Ujgurov. Rôzne mimovládne organizácie a odborníci informujú, že do táborov v prísne kontrolovanom regióne bolo zavlečených viac ako milión Ujgurov a ďalších ľudí z moslimských etnických menšín. Informáciu priniesla agentúra AFP.