Čína sa na jeseň vráti do kalendára WTA

Peking 2. júna (TASR) - Ženská tenisová asociácia (WTA) v piatok potvrdila, že už na jeseň sa do kalendára vrátia turnaje v Číne. V krajine sa bude hrať opäť po štyroch rokoch.



Návratu bránili predovšetkým pretrvávajúce prísne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. WTA bola aj v konflikte s Čínskym tenisovým zväzom, ktorý suspendovali do apríla minulého roka Pcheng Šuaj.



V Číne sa bude hrať aj finále WTA a to v Šen-čene od 30. októbra. Prvým ženským turnajom v krajine bude Kuang-čou od 18. septembra. China Open, ktorý patrí do kategórie WTA 1000, sa bude konať v Pekingu od 2. októbra. Informovala WTA.