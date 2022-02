Čína strelila prvý gól na ZOH, nestačila však na Nemecko

A-skupina:



Nemecko - Čína 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)



Góly: 14. Brandt, 17. Holzer (Kahun), 25. Kanun (M. Müller, Rieder) - 40. P. Foo (Chelios, Sproul), 49. Wong (Yip, Sproul). Rozhodovali: Sidorenko (Biel.), Reneau – Oliver (obaja USA), Ondráček (ČR), vylúčení: 6:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 804 divákov.



Nemecko: Niederberger - Wagner, Holzer, M. Müller, Brandt, J. Müller, Abeltshauser, Bittner - Noebels, Pföderl, Rieder - Loibl, Kahun, Tiffels - Wolf, Pietta, Plachta - Ehliz, Hager, Kühnhackl - Krämmer



Čína: Smith - Osipov, Sproul, Chelios, Schultz, Yuen, Fram, Čchen, P. Čang - S. Foo, P. Foo, Lockhart - Yip, Wong, Čang - Werek, Kane, Jen - Ying, Čung

Ďalší výsledok A-skupiny:



Kanada - USA 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)



Góly: 2. Robinson), 35. Knight - 3. Miele, 19. Meyers, 23. Brisson, 47. Agostino

Tabuľka A-skupiny:



1. USA 2 2 0 0 0 12:2 6

2. Kanada 2 1 0 0 1 7:5 3

4. Nemecko 2 1 0 0 1 4:7 3

5. Čína 2 0 0 0 2 2:11 0

Peking 12. februára (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili nad Čínou 3:2 v sobotnom zápase A-skupiny olympijského turnaja v Pekingu. Nemci viedli počas druhej tretiny už 3:0, domáci reprezentanti však dvoma gólmi zdramatizovali zápas. Ich premiérovým strelcom na ZOH sa stal Parker Foo.Nemci uzavrú účinkovanie v základnej A-skupine v nedeľu 13. februára, keď o 14.10 SEČ nastúpia proti USA. Domáci reprezentanti budú hrať v rovnakom čase s Kanadou.Favorizovaní Nemci sa od úvodu snažili otvoriť skóre. Častejšie sa hralo pred čínskym brankárom Smithom, ktorý v prvej tretine čelil 17 strelám. V 10. minúte sa už Nemci radovali z gólu Piettu, no tréner Číny Ivano Zanatta si vzal trénerskú výzvu a gól neplatil pre nedovolené bránenie brankárovi. V 14. minúte už bolo všetko v poriadku, keď Brandt po prieniku cez defenzívu súpera otvoril skóre - 1:0. O tri minúty Smith nevidel spoza hráčov strelu obrancu Holzera a ten zvýšil na 2:0.Hráči Číny v druhej tretine vyrovnali hru, častejšie sa snažili o ofenzívu, ale obrana Nemcov im veľa nedovolila. Naopak, v 25. minúte Kahun tečoval strelu Moritza Müllera a Smith nestihol zareagovať - 3:0. Krátko nato sa domáci tím dostal k dvom presilovkám, ale ani v nich nestrelil prvý gól na olympijských hrách. Vyšlo to až v 40. minúte, keď strelu Cheliosa dorazil Parker Foo.Aj v úvode tretej tretiny mali Nemci viac z hry, ale gól padol do ich bránky. Čínski reprezentanti sa v presilovke usadili v útočnom pásme a Wong strelou z kruhu znížil na 2:3. V závere zápasu sa reprezentanti hostiteľskej krajiny snažili vyrovnať počas hry bez brankára, ale Nemci si tesný náskok nenechali vziať.