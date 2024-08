Čína vyzvala na intenzívnejšie testovanie amerických atlétov

Peking 8. augusta (TASR) - Čínska antidopingová agentúra vyzvala vo štvrtok Medzinárodnú testovaciu agentúru (ITA) na intenzívnejšie testovanie atlétov z USA. Reagovala tak na dopingový prípad šprintéra Erriyona Knightona, ktorý mal v marci pozitívny test na zakázanú látku, no očistili ho a v Paríži sa vo štvrtok predstaví vo finále dvojstovky.



Knighton dostal napriek pozitívnemu testu možnosť štartovať v Paríži. Antidopingová agentúra USA (USADA) totiž po vyšetrení prípadu uviedla, že zakázaná látka sa do jeho tela dostala neúmyselne prostredníctvom kontaminovaného mäsa. Čínska antidopingová agentúra v tejto súvislosti obvinila USADA z dvojakého metra. USADA sa podľa nej zo všetkých síl snaží očistiť svojich športovcov a pritom Čínu obviňuje zo zametania dopingových prípadov pod koberec.



Už pred tohtoročnou olympiádou vypukol škandál v súvislosti s prípadom 23 čínskych plavcov, ktorí mohli súťažiť na OH 2020 v Tokiu napriek pozitívnym dopingovým testom. Svetová dopingová agentúra (WADA) a Medzinárodná plavecká federácia (FINA) dali za pravdu čínskym antidopingovým predstaviteľom, podľa ktorých boli odobrané vzorky športovcov kontaminované. USADA sa proti tomu rázne ohradila a neskôr obvinila WADA zo snahy prípad ututlať a navrhla nezávislé vyšetrovanie.