Čína živí nádej na postup na MS, v drese Kórey s 50. gólom Son

Peking 15. novembra (TASR) - Čínski futbalisti zvíťazili v druhom zápase ázijskej kvalifikácie MS 2026 za sebou a živia nádej na druhú účasť na svetovom šampionáte v histórii krajiny. Na najlepšej ceste sú v C-skupine Japonci, v ostatných dvoch sa najviac darí Iránu a Kórejskej republike, v drese ktorej zaznamenal jubilejný 50. gól Son Heung-min.



Číňania odštartovali účinkovanie v "céčku" troma prehrami, potom však prišiel triumf nad Indonéziou (2:1) a štvrtkové víťazstvo v Bahrajne (1:0). Mužstvo trénera Branka Ivankoviča tak v tabuľke poskočilo na štvrté miesto a na konte má šesť bodov, ako aj druhá Austrália a tretia Saudská Arábia. "V tomto zápase sme mali veľa šancí, takže aj keď sa nám trochu pošťastilo, veľmi sa teším. Možnože sa nám to nepodarí, ale nemôžeme stratiť našu jednotu a bojového ducha. Pokiaľ sa nevzdáme, stále máme šancu," zhodnotil kvalifikačné šance kapitán tímu Wang Ta-lej.



Víťazstvo Číny zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Čang Jü-ning. "Ťažko sa to opisuje. Je náročné kontrolovať moje pocity, som z toho neskutočne nadšený," povedal podľa AFP. Prvý a posledný raz sa čínskemu národnému tímu podarilo prebojovať na MS v roku 2002, kde nezískal ani bod. Lídrom kvalifikačnej C-skupiny je s desiatimi bodmi Japonsko, ktoré má navyše zápas k dobru. V piatok ho čakal duel v Indonézii, s Čínou si zmeria sily v utorok.



V "béčku" je jasným favoritom Kórejská republika, ktorá je prvá s 13 bodmi a päťbodovým náskokom pred Jordánskom. Vo štvrtkovom programe zdolala Kuvajt 3:1. Z pokutového kopu sa presadil Son, ktorý sa nedávno zotavil zo zranenia zadného stehenného svalu. "Cítim sa skvelo, som späť v normálnej kondícii. V ďalšom zápase by som chcel hrať na sto percent," uviedol kapitán anglického Tottenhamu. Za 50. zásah v reprezentácii sa poďakoval svojim spoluhráčom, ktorí mu podľa jeho slov túto príležitosť poskytli. "Je obrovská česť, že sa moje meno vyskytuje po boku niektorých veľkých mien kórejského futbalu, ale najdôležitejšia vec je dnešné víťazstvo," dodal po zápase. Na prekonanie rekordného kórejského strelca Ča Bum-kuna mu chýba ešte osem gólov.



Na čele A-skupiny je po triumfe nad KĽDR (3:2) Irán. Rovnakých 13 bodov mohol mať na konte druhý Uzbekistan, ktorý však prehral v Katare 2:3. Priamy postup na svetový šampionát si vybojujú dvaja najlepší z troch šesťčlenných skupín. Tretie a štvrté tímy postúpia do štvrtej fázy kvalifikácie, v ktorej budú rozdelení do dvoch skupín. Víťazi postúpia a obe druhé mužstvá budú hrať o poslednú ázijskú miestenku v záverečnej piatej fáze.