Činachov mal nezhody s trénerom, požiadal o výmenu z Columbusu

Columbus 18. júla (TASR) - Ruský hokejista Jegor Činachov z Columbusu Blue Jackets požiadal o výmenu do iného klubu NHL. Podľa vlastných slov k tomuto kroku dospel po nezhodách s hlavným trénerom Deanom Evasonom.



Dvadsaťštyriročný krídelník pôsobí v Columbuse od draftu v roku 2020. V uplynulom ročníku zaň odohral 30 zápasov, v ktorých si pripísal 15 kanadských bodov za sedem gólov a osem asistencií. „Počas sezóny som mal s trénerom nejaké nedorozumenia. Teraz by som bol rád za výmenu. Chcel by som ísť niekam inam,“ uviedol Činachov prostredníctvom svojho agenta Šumiho Babajeva.



Ruský útočník má s klubom podpísaný kontrakt do konca budúcej sezóny. „V tejto situácii je pre mňa názor hráča najdôležitejší. Sme si však plne vedomí toho, že existuje aktívna zmluva, a ak sa Jegorova žiadosť o výmenu nenaplní, svoje povinnosti si bude naďalej plniť na 120 percent. Som v úzkej a produktívnej komunikácii s vedením Columbusu. Som vďačný za ich spoluprácu a pochopenie, ale plne podporujem svojho hráča a budem naďalej konať v jeho najlepšom záujme,“ dodal Babajev v príspevku na sociálnej sieti X.



Generálny manažér klubu Don Waddell vyjadril prekvapenie, že Činachov požiadal o výmenu verejne. „Ale celkovo ma jeho žiadosť neprekvapuje, pretože sme o tom spolu hovorili. Vrátil sa v minulej sezóne po zranení chrbta a nehral dostatočne dobre. Povedal som Babajevovi, že má určitú hodnotu a budem rokovať s inými klubmi. Ale nevymením ho len preto, že mi povedali, aby som ho vymenil,“ citovala Waddella kanadská televízia TSN.