Číňan Čao sa stal prvým svetovým šampiónom v snookeri z Ázie

MS v Sheffielde - finále:



Čao Sin-tchung (Čína) - Mark Williams (Wal.-6) 18:







Prehľad majstrov sveta od roku 2000:



2000 Mark Williams (Wal.)



2001 Ronnie O'Sullivan (Angl.)



2002 Peter Ebdon (Angl.)



2003 Williams



2004 O'Sullivan



2005 Shaun Murphy (Angl.)



2006 Graeme Dott (Škót.)



2007 John Higgins (Škót.)



2008 O'Sullivan



2009 Higgins



2010 Neil Robertson (Aus.)



2011 Higgins



2012 O'Sullivan



2013 O'Sullivan



2014 Mark Selby (Angl.)



2015 Stuart Bingham (Angl.)



2016 Selby



2017 Selby



2018 Williams



2019 Judd Trump (Angl.)



2020 O'Sullivan



2021 Selby



2022 O'Sullivan



2023 Luca Brecel (Belg.)



2024 Kyren Wilson (Angl.)



2025 Čao Sin-tchung (Čína)

Sheffield 5. mája (TASR) - Čínsky hráč Čao Sin-tchung sa stal historicky prvým majstrom sveta v snookeri z Ázie. Vo finále svetového šampionátu v Sheffielde zdolal v pondelok Marka Williamsa z Walesu 18:12.Dvadsaťosemročný Číňan dokázal na turnaji triumfovať, hoci do neho musel vstúpiť už v 1. kole kvalifikácie. Odohral tak o štyri stretnutia viac ako jeho finálový súper, no žiadnu únavu na ňom nebolo poznať, svoj výkon skôr stupňoval. Už v semifinále vyradil sedemnásobného svetového šampióna Angličana Ronnieho O'Sullivana po presvedčivom výkone 17:7 a vo finále v súboji ľavorukých hráčov viedol od prvého frejmu. Uspel v úvodných troch a po prvom dni mal náskok 11:6. V tretej session dovolil Williamsovi uhrať iba dva frejmy z ôsmich a 50-ročný veterán už vedel, že nezíska štvrtý titul majstra sveta a nestane sa najstarším svetovým šampiónom v histórii. Do večernej časti tak vstúpil bezstarostne a vyhral štyri hry v sérii, triumfu Číňana však už nezabránil.Čao zaznamenal druhé významné prvenstvo v kariére, v roku 2021 triumfoval na UK Championship. Aktuálnu sezónu však odohral ako amatér bez rebríčkového postavenia, keďže do nej vstúpil po 20 mesiacov trvajúcej suspendácii pre porušenie pravidiel o zákaze stávkovania. Vo finále MS sa predstavil ako druhý hráč z Ázie v histórii, prvým bol jeho krajan Ting Ťün-chuej, ktorý v roku 2016 nestačil vo finále na Marka Selbyho. V hlavnej fáze turnaja sa tento rok predstavilo rekordných 10 Číňanov.