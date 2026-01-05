< sekcia Šport
Číňan Kuan-jü bude rezervným jazdcom Cadillacu
Kuan-jü pôsobil v predchádzajúcej sezóne v rovnakej funkcii vo Ferrari.
Autor TASR
Silverstone 5. januára (TASR) - Čínsky jazdec Čou Kuan-jü zostáva súčasťou seriálu majstrovstiev sveta F1. Dvadsaťšesťročný pilot bude v novom ročníku fungovať ako rezervný jazdec Caddilacu.
Kuan-jü pôsobil v predchádzajúcej sezóne v rovnakej funkcii vo Ferrari. „Chceli sme kandidáta, ktorý má nedávnu skúsenosť s F1. Je pripravený tvrdo pracovať ako člen tím a rozumie výzvam vývoju monopostu počas sezóny. Čou bude pre nás veľkým prínosom,“ citovala agentúra AP šéfa tímu Cadillac Graemea Lowdona.
