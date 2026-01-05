Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Číňan Kuan-jü bude rezervným jazdcom Cadillacu

Na snímke Zhou Guanyu. Foto: TASR/AP

Kuan-jü pôsobil v predchádzajúcej sezóne v rovnakej funkcii vo Ferrari.

Autor TASR
Silverstone 5. januára (TASR) - Čínsky jazdec Čou Kuan-jü zostáva súčasťou seriálu majstrovstiev sveta F1. Dvadsaťšesťročný pilot bude v novom ročníku fungovať ako rezervný jazdec Caddilacu.

Kuan-jü pôsobil v predchádzajúcej sezóne v rovnakej funkcii vo Ferrari. „Chceli sme kandidáta, ktorý má nedávnu skúsenosť s F1. Je pripravený tvrdo pracovať ako člen tím a rozumie výzvam vývoju monopostu počas sezóny. Čou bude pre nás veľkým prínosom,“ citovala agentúra AP šéfa tímu Cadillac Graemea Lowdona.
.

