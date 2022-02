Číňan Žen C'-wej získal zlato na 1000 m

výsledky mužov na 1000 m:



1. Žen C'-wej 1:26,768 min, Li Wen-lung (obaja Čína) 1:29,917, Shaoang Liu (Maď.) 1:35,693

Peking 7. februára (TASR) - Čínsky šortrekár Žen C'-wej získal zlatú medailu v pretekoch na 1000 m na ZOH v Pekingu. Striebro si odniesol jeho krajan Li Wen-lung, bronz získal maďarský reprezentant Shaoang Liu.Do 5-členného finále sa okrem menovanej trojice dostali aj Shaolin Sandor Liu reprezentujúci Maďarsko a Číňan Wu Ta-ting.Finále malo dramatický priebeh. Štyri kolá pred koncom boli preteky prerušené po tom, ako sa na ľade objavili príliš veľké ryhy a bola ohrozená bezpečnosť pretekárov. Bezprostredne po reštarte sa do čela dostali dvaja čínski reprezentanti, no päť kôl pred koncom ich predbehol Shaolin Sandor Liu. Ten napokon prišiel do cieľa s minimálnym náskokom štyroch stotín sekundy pred C´wejom. Maďarský reprezentant však následne dostal žltú kartu za to, že v cieľovej rovinke rukou zabránil C´wejovi v predbiehaní.Pre víťazného Číňana je to už druhá zlatá medaila zo ZOH v Pekingu, prvú získal v štafete.