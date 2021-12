Čínski hokejisti budú štartovať na olympijskom turnaji v Pekingu

Zürich 7. decembra (TASR) - Rada IIHF na svojom dvojdňovom zasadnutí v Zürichu potvrdila účasť čínskych hokejistov na ZOH v Pekingu. Zástupcovia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v uplynulom období vyhodnocovali informácie od Čínskej hokejovej asociácie, týkali sa reprezentantov hostiteľskej krajiny na olympijskom turnaji. Väčšinou ide o hráčov narodených v Severnej Amerike, ktorí pôsobia v čínskom klube Červená hviezda Kchun-lun v nadnárodnej KHL.



Číňania sa na ZOH predstavia v základnej A-skupine a ich súpermi budú Kanaďania, Američania a Nemci. IIHF mala obavy, aby vystúpenie domácich hokejistov na hrách nebola fraška, keďže Čína je momentálne v renkingu IIHF na 32. mieste. Kchun-lun navyše nepôsobí v Číne, po vypuknutí pandémie koronavírusu našiel prechodný domov v Moskve. Nie je preto isté, koľkí z jeho hráčov budú môcť reprezentovať krajinu, keďže organizácia aktuálne sídli v Európe a ani nehrá miestnu súťaž.



Rada sa tiež venovala informáciám o príprave Národného štadióna a arény Wukesong, kde sa olympijský turnaj odohrá. Obe arény testovali v rámci turnaja, ktorý sa konal od 8. do 13. novembra 2021 a hrali na ňom štyri miestne univerzitné tímy. Počas neho organizátori nacvičovali ceremoniál, videorozhodcu, výzvy trénerov a evakuáciu zranených hráčov. Kontrolovala sa kvalita a údržba ľadu, mantinely a osvetlenie arény spolu so zdravotnou službou, šatňami a odchod a príchod hráčov na plochu. Po spätnej väzbe od členov IIHF a externých technických pracovníkov dospelo konzílium k záveru, že obe miesta sú pripravené hostiť olympijské turnaje mužov a žien.



V Zürichu sa ešte schválil organizátor MS žien, hrať sa bude od 26. augusta do 4. septembra 2022 v dánskych mestách Herning a Frederikshavn.