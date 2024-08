Číňania vyhrali aj tímovú súťaž mužov v stolnom tenise

muži družstvá:



finále:



Čína - Švédsko 3:0



Ma Lung, Wang Čchu-čchin - Anton Källberga, Kristian Karlsson 3:2 (-8, 4, 3, -6, 7)



Fan Čen-tung - Truls Möregardh 3:2 (-10, 8, 9, -11, 5)



Wang Čchu-čchin - Kristian Karlsson 3:2 (9, 5, -10, -10, 2)







o bronz:



Francúzsko - Japonsko 3:2



Simon Gauzy, Alexis Lebrun - Hiroto Šinozuka, Šunsuke Togami 3:1 (5, 7, -5, 6)



Felix Lebrun - Tomokazu Harimoto 3:2 (-11, 4, -9, 6, 10)



Alexis Lebrun - Šunsuke Togami 1:3 (-8, -9, 9, -9)



Simon Gauzy - Tomokazu Harimoto 1:3 (-8, 8, -8, -12)



Felix Lebrun - Hiroto Šinozuka 3:1 (7, 7, -12, 11)

Paríž 9. augusta (TASR) - Čínski stolní tenisti obhájili zlato v tímovej súťaži mužov na olympijských hrách v Paríži. V piatkovom finále zdolali Švédsko 3:0 a od zaradenia súťaže družstiev do programu na OH 2008 získali všetky tituly. Bronz si vybojovali domáci Francúzi, ktorí si poradili s Japonskom v dramatickom súboji 3:2.Číňania nedali svojim európskym súperom šancu a vyhrali v v troch dueloch. Ma Lung, Wang Čchu-čchin najprv vo štvorhre zdolali Källberga s Kristianom Karlssonom 3:2 na sety a vo dvojhrách uspeli Fan Čen-tung nad Trulsom Möregardhom 3:2 a Čchu-čchin vyhral nad Karlssonom rovnakým pomerom setov 3:2.Číňania tak v Paríži vyhrali už štyri z piatich súťaží stolných tenistov, po mužských i ženských dvojhrách a mixe ovládli aj prvú tímovú súťaž. Zlatú medailovú žatvu môžu skompletizovať ich krajanky, ktoré nastúpia v sobotňajšom finále proti Japonkám.V súboji o bronz viedli Francúzi nad Japoncami už 2:0, keď Simon Gauzy s Alexisom Lebrunom zvládli úvodnú štvorhru a Felix Lebrun uspel nad Tomokazom Harimotom 3:2. Šunsuke Togami a Harimoto dokázali vyrovnať na 2:2, no v rozhodujúcom súboji zvíťazil Felix Lebrun nad Hirotom Šinozukom 3:1 na sety.