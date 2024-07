Číňania vyhrali synchronizované skoky z 10 m veže

skoky do vody - synchronizované skoky z 10 m veže muži:



1. Lien Ťün-ťie, Jang Chao (Čína) 490,35 b, 2. Thomas Daley, Noah Williams (V.Brit.) 463,44, 3. Rylan Wiens, Nathan Zsombor-Murray (Kan.) 422,13, 4. Kevin Berlin Reyes, Randal Willars Valdez (Mex.) 418,65, 5. Kirill Boľuch, Oleksij Sereda (Ukr.) 412,65, 6. Domonic Bedggood, Cassiel Rousseau (Aust.) 394,74, 7. Timo Barthel, Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk (Nem.) 364,41, 8. Gary Hunt, Lois Szymczak (Fr.) 314,58





Paríž 29. júla (TASR) - Čínski skokani do vody Lien Ťün-ťie a Jang Chao získali na OH v Paríži zlaté medaily v synchronizovaných skokoch z 10 m veže. Striebro vybojovali Briti Thomas Daley a Noah Williams, bronzoví skončili Rylan Wiens a Nathan Zsombor-Murray z Kanady.Trojnásobní majstri sveta nedali svojim konkurentom šancu. V pondelkovom finále triumfovali so známkou 490,35 bodu, Briti na nich stratili takmer 27 bodov.