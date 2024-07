Číňania získali zlato vo vzduchovej puške miešaných tímov

strelectvo - mix vzduchová puška 10 m



finále:



Šeng Li-chao, Chuang Jü-tching (Čína) - Hajun Park, Jihyeon Keum (Kór. rep.) 16:12



o 3. miesto:



Alexandra Leová, Islam Satpajev (Kaz.) - Anna Janssenová, Maximilian Ulbrich (Nem.) 17:5



ďalšie poradie z kvalifikácie: 5. Jeanette Hegg Duestadová, Jon-Hermann Hegg (Nór.), 6. Ramita Ramitová, Arjun Babuta (India), 7. Goretti Zumayaová, Edson Ramirez (Mex,), iko) 628,6; 8. Chan Ťia-jü, Tu Lin-šu (Čína)

Paríž 27. júla (TASR) - Prvé zlato na OH v Paríži získali čínski strelci Šeng Li-chao a Chuang Jü-tching. V sobotu predpoludním triumfovali vo vzduchovej puške 10 m miešaných tímov, keď vo finále zdolali juhokórejskú dvojicu Hajun Park a Jihyeon Keum 16:12. Bronz si vybojovali Alexandra Leová a Islam Satpajev z Kazachstanu.Iba sedemnásťročná Chuang a o dva roky starší Šeng sú úradujúci majstri sveta v tejto disciplíne z vlaňajška. Do finále na strelnici v Chateauroux postúpili z prvého miesta v kvalifikácii nástrelom 632,2 bodu, juhokórejskí reprezentanti dosiahli 631,4 bodu. Kórejčania síce v boji o zlato doťahovali v koncovke náskok favorita, ale čínski tínedžeri napokon vystúpili na najvyšší stupienok. Pre Šenga je to druhá olympijská medaila, v Tokiu pred tromi rokmi získal striebro v individuálnej vzduchovej puške.Bronz putuje do Kazachstanu, keď Leová a Satpajev vyhrali v súboji o tretie miesto nad nemeckým párom Anna Janssenová, Maximilian Ulbrich presvedčivo 17:5.V sobotu mali v Paríži rozdeliť celkovo 14 medailových kolekcií, no súťaž v streete skejtbordistov preložili pre dážď na pondelok.