Číňanka Čang dúfa, že ju nebudú podozrievať z dopingu

Paríž 27. júla (TASR) - Čínska plavkyňa Čang Jü-fej dúfa, že na OH v Paríži ju nebude nikto zo súperov podozrievať z užívania dopingových látok. Uviedla to v kontexte dôsledkov medzinárodného škandálu 23 čínskych plavcov.



Obhajkyňa zlatej medaily v disciplíne 200 m motýlik je znepokojená atmosférou v plaveckých športoch. "Veľmi dobre vychádzam so svojimi priateľmi z rôznych krajín a teraz som prišla na olympiádu a veľmi sa obávam, že moji dobrí priatelia sa na mňa pozerajú inými očami a nechcú proti mne súťažiť či sledovať moje preteky," povedala Čang. Číňanku tiež mrzí, že Francúzi si nemyslia, že jej krajania si zaslúžia "stáť na pódiu".



Čang odhaduje, že pred štartom v Paríži absolvovala 20 až 30 dopingových testov mesačne. "Myslím si, že by sa nenašiel jediný športovec, Číňan alebo niekto iný, ktorý by mal pozitívny dopingový test. Nechceli by zničiť všetku tvrdú prácu, ktorú za tie roky vynaložili," uviedla 26-ročná reprezentantka podľa AP.



Čangovej krajania Šeng Li-chao a Chuang Jü-tching v sobotu získali prvé zlato na prebiehajúcich hrách, keď triumfovali vo vzduchovej puške 10 m miešaných tímov.