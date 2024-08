Číňanka Čchen I-wen so zlatom v skokoch z 3 m dosky

skoky do vody



ženy 3 m doska - finále:



1. Čchen I-wen (Čína) 376,00 b., 2. Maddison Keeneyová (Austr.) 343,10, 3. Čchang Ja-ni (Čína) 318,75, 4. Chiara Pellacaniová (Tal.) 309,60, 5. Yasmin Harperová (V. Brit.) 305,10, 6. Alejandra Estudillová Torresová (Mex.) 301,95, 7. Saskia Oettinghausová (Nem.) 297,35, 8. Valeria Antolinovová (Šp.) 292,95, 9. Emilia Nilssonová Garipová (Švéd.) 279,40, 10. Grace Reidová (V. Brit.) 275,85, 11. Julia Vincentová (JAR) 271,25, 12. Nur Dhabitah Sabriová (Malaj.) 244,80

Paríž 9. augusta (TASR) - Čínska skokanka do vody Čchen I-wen získala zlatú medailu v skokoch z 3 m dosky. V piatkovom finále na OH v Paríži triumfovala s celkovým ziskom 376,00 bodov. Striebro si vybojovala Austrálčanka Maddison Keeneyová (343,10), tretia skončila ďalšia Číňanka Čchang Ja-ni (318,75).Dvadsaťpäťročná Čchen I-wen viedla už po prvej runde a až do konca pred seba nepustila žiadnu súperka. Nevyhrala len v poslednom 5. kole, v ktorom bola lepšia strieborná Keeneyová. Číňanky dominujú v tejto disciplíne a zo zisku zlata sa tešili aj na desiatej OH v rade. Reprezentanti Činy v Paríži uspeli vo všetkých siedmich súťažiach a v sobotu budú mať šancu na zlato aj v poslednej ôsmej disciplíne, keď sú na programe skoky mužov z desaťmetrovej veže.