Číňanka Čchen I-wen získala zlato v skokoch z 3 m dosky

MS v plaveckých športoch v Budapešti:



skoky žien z 3 m dosky:

1. Čchen I-wen (Čína) 366,90 b.,

2. Mia Valleeoá (Kan.) 329,00,

3. Čchang Ja-ni (Čína) 325,85,

4. Tina Punzelová (Nem.) 315,60,

5. Sarah Baconová (USA) 314,25,

6. Michelle Heimbergová (Švajč.) 301,95

