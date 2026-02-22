< sekcia Šport
Číňanka Guová obhájila zlato na U-rampe
Dvadsaťdvaročná Guová získala tretie zlato pod piatimi kruhmi v kariére a celkovo šiesty kov.
Autor TASR,aktualizované
Livigno 22. februára (TASR) - Čínska akrobatická lyžiarka Eileen Guová obhájila zlato na ZOH 2026 na U-rampe. Na pódiu ju doplnili strieborná krajanka Li Fang-chuej a bronzová Britka Zoe Atkinová.
Dvadsaťdvaročná Guová získala tretie zlato pod piatimi kruhmi v kariére a celkovo šiesty kov. V Livignu sa z prvenstva tešila premiérovo, v disciplínach slopestyle a big air získala striebro. Guová rozhodla o svojom triumfe na U-rampe v druhej jazde, v ktorej zaznamenala dovtedy najlepšiu známku 94,00 b. a nik ju už nedokázal prekonať. V tretej jazde sa ešte o 75 stotín bodu zlepšila.
Liová bola po prvej jazde na 3. priečke za 81,25 b a dvakrát dokázala svoj bodový zisk prekonať. Po druhej jazde už bola výkonom 91,50 druhá a na záver zapísala ešte aj 93 bodov. Atkinová viedla po prvom pokuse výkonom 90,50, v druhej jazde sa nezlepšila a v tretej jej známka 92,50 k lepšiemu miestu ako k tretiemu nestačil.
Preteky sa pôvodne mali konať v sobotu večer, no pre nepriaznivé počasie sa presunuli na nedeľu. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Dvadsaťdvaročná Guová získala tretie zlato pod piatimi kruhmi v kariére a celkovo šiesty kov. V Livignu sa z prvenstva tešila premiérovo, v disciplínach slopestyle a big air získala striebro. Guová rozhodla o svojom triumfe na U-rampe v druhej jazde, v ktorej zaznamenala dovtedy najlepšiu známku 94,00 b. a nik ju už nedokázal prekonať. V tretej jazde sa ešte o 75 stotín bodu zlepšila.
Liová bola po prvej jazde na 3. priečke za 81,25 b a dvakrát dokázala svoj bodový zisk prekonať. Po druhej jazde už bola výkonom 91,50 druhá a na záver zapísala ešte aj 93 bodov. Atkinová viedla po prvom pokuse výkonom 90,50, v druhej jazde sa nezlepšila a v tretej jej známka 92,50 k lepšiemu miestu ako k tretiemu nestačil.
Preteky sa pôvodne mali konať v sobotu večer, no pre nepriaznivé počasie sa presunuli na nedeľu. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
ZOH 2026 - akrobatické lyžovanie
ženy - U-rampa: 1. Eileen Guová 94,75 b, 2. Li Fang-chuej (obe Čína) 93,00, 3. Zoe Atkinová (V. Brit.) 92,50, 4. Amy Fraserová (Kan.) 88,00, 5. Indra Brownová (Austr.) 87,00, 6. Čang Kche-sin (Čína) 83,25, 7. Rachael Karkerová (Kan.) 79,50; 8. Mischa Thomasová (N. Zél.) 77,75, 9. Liou I-šan (Čína) 71,75, 10. Kate Grayová (USA) 66,50
ženy - U-rampa: 1. Eileen Guová 94,75 b, 2. Li Fang-chuej (obe Čína) 93,00, 3. Zoe Atkinová (V. Brit.) 92,50, 4. Amy Fraserová (Kan.) 88,00, 5. Indra Brownová (Austr.) 87,00, 6. Čang Kche-sin (Čína) 83,25, 7. Rachael Karkerová (Kan.) 79,50; 8. Mischa Thomasová (N. Zél.) 77,75, 9. Liou I-šan (Čína) 71,75, 10. Kate Grayová (USA) 66,50