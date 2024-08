Číňanka Ťia-jü Jang zlatá v chôdzi na 20 km, Czaková 34.

Na snímke slovenská chodkyňa Mária Katerinka Czaková na trati počas chôdze žien na 20 km na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži 1. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke slovenská chodkyňa Hana Burzalová na trati počas chôdze žien na 20 km na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži 1. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Paríž 1. augusta (TASR) - Čínska reprezentantka a úradujúca svetová rekordérka Ťia-jü Jang získala zlatú medailu v chôdzi na 20 km na olympijských hrách v Paríži. Vo štvrtkových pretekoch prišla do cieľa na Trocadere v druhom najlepšom olympijskom čase 1:25:54 h. Druhá skončila po neúspešnej stíhacej jazde úradujúca majsterka sveta Maria Perezová zo Španielska so stratou 25 sekúnd a bronz si odniesla Jemima Montagová z Austrálie (+31 s). Z dvojice Sloveniek skončila lepšie na 34. mieste Mária Katerinka Czaková.Aj ženské preteky odštartovali s menším oneskorením pre rannú búrku v Paríži. V pelotóne sa predstavili aj dve slovenské chodkyne Mária Katerinka Czaková a Hana Burzalová, no už v úvode sa zaradili na záver 45-členného štartového poľa a figurovali tam aj po deviatich kilometroch. Na druhej strane sa od úvodu pokúšalo odtrhnúť viacero pretekárok či skupiniek, no podarilo sa to až Číňanke Ťia-jü Jang, ktorá mala od 4. km mierny náskok. Za ňou sa vytvorila jedenásťčlenná skupina prenasledovateliek, no nedokázala sťahovať manko. Držiteľka svetového rekordu z roku 2021 (1:23:49 h) stále zrýchľovala a v polovici trate mala náskok už 33 sekúnd. Czaková figurovala po 10 km na 40. mieste s mankom 3:41 minúty, Burzalová bola o dve priečky nižšie a o minútu pomalšia. Ťia-jü Jang pridala na ďalšom kilometri opäť tri sekundy, no prišlo napomínanie od rozhodcov a musela si dávať veľký pozor na techniku. V skupine prenasledovateliek zostalo už len osem pretekárok. Náskok líderky sa vyšplhal najviac na 44 sekúnd, no na 15. km ju začali mierne sťahovať úradujúca majsterka sveta na tejto vzdialenosti Perezová a ďalšia Číňanka Čen-sia Ma. Czaková sa medzičasom posunula na 38. a Burzalová na 41. miesto. Perezová išla výborne, odpútala sa od Čen-sia Ma a na Ťia-jü Jang strácala štyri km pred cieľom už len 20 a dve kolá pred koncom dokonca iba 15 sekúnd. Čen-sia Ma prišla o medailu, keď musela ísť na dve trestné minúty, a na tretie miesto poskočila strieborná z vlaňajších MS Montagová. Perezovej stíhacia jazda nakoniec neslávila úspech, v závere jej došli sily a tak si pre premiérovú olympijskú medailu a hneď zlatú prišla Ťia-jü Jang.Obe slovenské reprezentantky našli v závere ešte sily a posunuli sa vyššie. Czáková obsadila so stratou 8:52 minúty 34. priečku, čo je jej najlepšie umiestnenie na OH. Burzalová skončila pri olympijskej premiére na 37. pozícii s mankom +10:18 min.