Čínska vzpieračka Wen-wen Li získala zlato v kategórii nad 87 kg

ženy - nad 87 kg:



1. Wen-wen Li (Čína) 320 kg (140 kg trh/180 kg nadhod)

2. Emily Campbellová (V.Brit.) 283 (122/161)

3. Sarah Elizabeth Roblesová (USA) 282 (128/154)

4. Lee Seon Mi (Kór.rep.) 277 (125/152)

5. Nurul Akmalová (Indon.) 256 (115/141)

6. Charisma Amoe-Tarrantová (Aust.) 243 (105/138)





Tokio 2. augusta (TASR) - Čínska vzpieračka Wen-wen Li získala na OH v Tokiu zlatú medailu v kategórii nad 87 kilogramov. Triumfovala súčtom 320 kg (trh 140, nadhod 180) v novom rekorde OH. Striebro si odniesla Emily Jade Campbell z Veľkej Británie, bronz patrí Sarah Elizabeth Roblesovej z USA.Víťazka dokázala, prečo je úradujúcou majsterkou sveta i svetovou rekordérkou. Teraz v olympijskom rekorde získala prvé zlato na OH. Campbellová získala pre Britániu vôbec prvú medailu v ženskom vzpieraní na OH. Roblesová získala bronz aj v Riu de Janeiro.