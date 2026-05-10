< sekcia Šport
Číňanky otočili finále s Japonkami a majú zlato z MS družstiev
Olympijské víťazky z Paríža 2024 zvládli záverečnú dvojicu stretnutí bez straty setu a získali svoj 24. triumf, čím vylepšili vlastný rekord.
Autor TASR
Londýn 10. mája (TASR) - Reprezentantky Číny v stolnom tenise ovládli majstrovstvá sveta družstiev v Londýne. V nedeľnom finále zdolali Japonky 3:2 na zápasy, po úvodných troch dueloch pritom prehrávali 1:2. Olympijské víťazky z Paríža 2024 zvládli záverečnú dvojicu stretnutí bez straty setu a získali svoj 24. triumf, čím vylepšili vlastný rekord.
stolný tenis - MS družstiev /Londýn/
ženy - finále:
Čína - Japonsko 3:2
stolný tenis - MS družstiev /Londýn/
ženy - finále:
Čína - Japonsko 3:2