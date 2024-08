Číňanky získali zlato v duetoch

Synchronizované plávanie,



duety, voľná zostava: 1. Wang Liou-i, Wang Čchien-i (Čína) 566,4783 bodov, 2. Kate Shortmanová, Isabelle Thorpeová (V. Brit.) 558,5367, 3. Bregje de Brouwerová, Noortje de Brouwerová (Hol.) 558,3963, 4. Anna Alexandriová, Eirini Alexandriová (Rak.) 555,6678, 5. Maryna Alexijivová, Vladyslava Alexijivová (Ukr.) 538,6684, 6. Sofia Malkogeorgová, Evangelia Plataniotová (Gr.) 532,3002, 7. Alisa Ožoginová, Iris Tiová (Šp.) 521,4837, 8. Moe Higaová, Tomoka Satová (Jap.) 507,0804, 9. Audrey Lamotheová, Jacqueline Simoneauová (Kan.) 492,4270, 10. Jaime Czarkowská, Megumi Fieldová (USA) 484,7488

Paríž 10. augusta (TASR) - Čínske reprezentantky Wang Liou-i a Wang Čchien-i zvíťazili vo voľných zostavách na OH v Paríži. Na striebornej pozícii sa umiestnili Britky Kate Shortmanová a Isabelle Thorpeová. Z bronzových medailí sa tešili Holanďanky Bregje de Brouwerová a Noortje de Brouwerová.Víťazné čínske akvabely predviedli v sobotu štvrtú najlepšiu voľnú skladbu, no triumfovali vďaka presvedčivému náskoku z piatkových technických zostáv. Zlatom nadviazali na striebro z predošlých OH v Tokiu. Najlepší výsledok v sobotňajšej časti súťaže dosiahli Britky Shortmanová a Thorpeová.