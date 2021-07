Číňanky získali zlato v skokoch z 3 m dosky

ženy - synchronizované skoky z 3 m dosky:



1. Š' Tching-mao, Wang Han (Čína) 326,40, 2. Jennifer Abelová, Melissa Citriniová-Beaulieuová (Kan.) 300,78, 3. Lena Hentschelová, Tina Punzelová (Nem.) 284,97

Tokio 25. júla (TASR) - Číňanky Š' Tching-mao a Wang Han získali na OH 2020 v Tokiu zlaté medaily v synchronizovaných skokoch z 3 m dosky. Vo finále triumfovali suverénnym spôsobom s celkovou známkou 326,40 b. Na striebornej priečke skončili so stratou 25,62 b Kanaďanky Jennifer Abelová a Melissa Citriniová-Beaulieuová.Bronz patrí Nemkám Lene Hentschelovej a Tine Punzelovej (284,97). Číňanky v synchronizovaných skokoch do vody na olympiádach dominujú, pod piatimi kruhmi v tejto disciplíne nenašli premožiteľky od OH 2004 v Aténach. Na OH 2016 v Riu de Janeiro sa Š' Tching-mao tešila z najcennejšieho kovu po boku Wu Min-sia.