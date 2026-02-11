< sekcia Šport
Cingel zapadol do skladačky: Som rád za každú sekundu na ľade
Lukáš Cingel odohral vo svojom prvom zápase na ZOH 2026 proti Fínsku 8 minút a 6 sekúnd.
Autor TASR
Miláno 11. februára (TASR) - Lukáš Cingel odohral vo svojom prvom zápase na ZOH 2026 proti Fínsku len 8 minút a 6 sekúnd. Dokonale však svojim výkonom zapadol do skladačky, ktorú narysoval tréner Vladimír Országh. Slovenský hokejista prispel výkonom k víťazstvu 4:1 a po zápase rovnako ako jeho spoluhráči vyzdvihol tím.
Slováci zaskočili favorita i odborníkov, ale ich víťazstvo bolo úplne zaslúžené. „Je to super zvíťaziť nad takýmto silným súperom. Prvý zápas bol veľmi dôležitý, chceli sme naskočiť do turnaja dobre a podarilo sa nám to. Teraz máme deň voľna, ale turnaj beží rýchlo a za dva dni máme ďalší zápas,“ povedal Cingel.
Tridsaťtriročný útočník bol pred zápasom v pozícii trinásteho útočníka, ale postupne sa dostal do zápasu a napokon mal 15 striedaní. „Vedel som, že idem ako trinásty útočník a mal som byť nachystaný vždy naskočiť. Tak sme sa dohodli a som vedel o tej informácii. Takže ja som bol pripravený a som rád za každú sekundu na ľade.“
Cingelov prínos vyzdvihol aj tréner Országh. „Keď sa nám zranil Marek Hrivík, tak my sme vedeli, prečo 'Cingiho' berieme. Je to hráč do oslabení, je presne stavaný na takéto situácie, keď to potrebujeme ubrániť, keď potrebujete silu okolo brány, alebo na mantineloch. Nemôžem však vyzdvihovať jedného, či druhého, my vždy vyhrávame a prehrávame ako tím.“
Slovenskí reprezentanti v prvej tretine nemali toľko ofenzívnych výpadov, Fíni mali prevahu, ale po góle Juraja Slafkovského nabrali sebavedomie a od každého striedania „rástli“. „Vďaka patrí najmä Samovi Hlavajovi, držal nás v zápase celých 60 minút, dával nám šancu niečo so zápasom robiť. Chalanom vyšla presilovka, dali sme gól, odskočilo sme súperovi. Dobre sme sa na Fínov nachystali, vedeli sme, čo chcú hrať, nechceli sme ich púšťať pred bránku a to sa nám darilo,“ povedal Cingel.
Dvoma gólmi sa blysol Juraj Slafkovský, ale Cingel a ani ostatní hráči nechceli po zápase hovoriť o výkonoch jednotlivca. Tímový spirit bol zreteľný aj v mixzóne. „Každý môže dať gól, každý môže rozhodnúť zápas. Samozrejme „Slafko“ dnes super, zlomil zápas na našu stranu, nabudúce to môže byť niekto iný.“
Nad Fínmi zvíťazili Slováci aj v hľadisku, bolo ich viac len o niečo málo, ale hlasivkami priaznivcov Suomi prekričali. „To som ani nečakal. Boli sme tu ako doma a fakt nás hnali dopredu,“ uzavrel Cingel.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
