Čínska liga má tri alternatívy na dohratie sezóny, tvrdí Jao Ming

Peking 10. mája (TASR) - Bývalý hráč NBA a súčasný prezident Čínskej basketbalovej asociácie (CBA) Jao Ming povedal, že tamojšia liga má tri alternatívy na dohratie sezóny. Tú prerušili ešte 1. februára pre pandémiu nového koronavírusu.



Existujú možnosti, že najvyššiu súťaž dohrajú podľa riadneho kalendára, v skrátenej sezóne, alebo že sa ukončí základná časť a začne sa priamo vyraďovacia fáza. Do úvahy prichádza aj turnaj na reštart ligy. Jao Ming vo vysielaní čínskej štátnej televízie CCTV vyjadril nádej na absolvovanie čo najväčšej časti sezóny, no zároveň zdôraznil, že na prvom mieste sú zdravie občanov a spravodlivý priebeh súťaže. Pokiaľ sa opäť bude hrať, tímy budú izolované v hoteloch a diváci sa nedostanú do hál.



CBA konzultuje situáciu aj s lekárom Čungom Nan-šanom, ktorý vedie národnú komisiu na kontrolu vírusov. "Poskytol nám mnoho rád, s jeho pomocou môžeme pevnejšie veriť v návrat ligy," citovala Minga agentúra AP.