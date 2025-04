zápas o titul majsterky sveta /Čchung-čching, Šanghaj/:



9. partia:



Ťü Wen-ťün (Čína) - Tchan Čung-i (Čína) 0,5:0,5



/celkovo 6,5:2,5, Ťü Wen-ťün získala titul majsterky sveta/

Čchung-čching 16. apríla (TASR) - Čínska šachistka Ťü Wen-ťün získala piaty titul majsterky sveta v sérii a zároveň i celkovo. Suverénny triumf v prestížnom zápase spečatila 34-ročná rodáčka zo Šanghaja v stredajšej 9. partii. V nej dokázala uhrať s bielymi kameňmi remízu s krajankou a vyzývateľkou Tchan Čung-i, po ktorej dosiahlo jej bodové konto nedostihnuteľnú úroveň 6,5 bodu potrebnú na zabezpečenie celkového prvenstva.Titulový zápas prebiehal v dvoch mestách. Do 6. kola sa hralo v rodnom meste Ťü Wen-ťün, následne sa veľmajsterky presunuli do Čchung-čchingu. Obhajkyňa si vydláždila cestu za triumfom štyrmi nepretržitými víťazstvami, ktoré si pripísala od piatej do ôsmej partie.Dianiu za 64 políčkami kraľuje nepretržite od roku 2018, pričom v historickej tabuľke sa piatym titulom vyrovnala None Gaprindišviliovej a Maie Čiburdanidzeovej. Líderkou v tejto štatistike je Věra Menčíková. Rodáčka z Moskvy reprezentovala Československo a majsterkou sveta bola celkovo osemkrát v období pred druhou svetovou vojnou.," povedala Ťü Wen-ťün na oficiálnej tlačovej konferencii.