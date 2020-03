Čína nepovolila rozbeh veľkých športových podujatí

Peking 31. marca (TASR) - Čínska vláda v utorok nariadila, aby všetky veľké športové aktivity v krajine zostali pozastavené. Dôvodom je pretrvávajúca pandémia koronavírusu, hoci sa situácia v prvom svetovom ohnisku nákazy pomaly stabilizuje.



Vedenie čínskeho basketbalu dúfalo, že bude môcť rozbehnúť ligové súťaže už uprostred apríla. Nedostalo však od vlády povolenie. Čínske orgány nešpecifikovali termín, v ktorom by sa mohli opäť začať športové podujatia. Tamojšia basketbalová asociácia zastavila elitnú mužskú súťaž už 24. januára. Podľa informácií agentúry AP uvažuje vedenie súťaže nad návrhom, že všetkých 20 klubov sústredí do jedného alebo dvoch miest a odohrá zvyšok sezóny bez divákov.



V Číne zaznamenali k utorku vyše 82.000 nakazených a vyše 3300 úmrtí. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na vyše 40.000, v 179 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 820.000 osôb.