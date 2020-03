Čínske kluby sa v snahe vyhnúť koronavírusu vracajú do vlasti

Šanghaj 16. marca (TASR) - Čínske futbalové kluby sa v snahe vyhnúť epidémii koronavírusu hromadne vracajú späť do vlasti, kde už je choroba na ústupe. Väčšina z nich uplynulé týždne strávila v Spojených arabských emirátoch, kde naďalej trénuje aj národný tím.



Čínska najvyššia súťaž mala odštartovať 22. februára, no pre koronavírus jej štart odložili. Aktuálne je v pláne odohrať úvodné zápasy na prázdnych štadiónoch na začiatku mája. V kádri prvoligového tímu Ta-lien I-fang figuruje aj slovenský reprezentant Marek Hamšík. Domov zamieril zo Španielska cez víkend aj klub z Wu-Chanu, epicentra nákazy v Číne. Informovala o tom agentúra AFP.



V Číne evidujú aktuálne vyše 80.000 prípadov koronavírusu, no za uplynulých 24 hodín pribudlo iba 35 nových. Chorobe podľahlo v krajine 3213 osôb.