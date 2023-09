Čínske volejbalistky podľahli Holanďankám 2:3

volejbal-ženy - kvalifikačné turnaje na OH 2024:

A-skupina (Ningbo/Čína)



Srbsko - Dominikánska republika 1:3 (-23, 18, -23, -17)



Kanada - Ukrajina 3:1 (22, -23, 12, 11)



Česko - Mexiko 3:1 (17, 19, -18, 27)



Čína - Holandsko 2:3 (18, 24, -19, -24, -13)

B-skupina (Tokio/Jap.)



Portoriko - Argentína 3:2 (-28, -19, 19, 23, 8)



Bulharsko - Peru 3:0 (13, 18, 16)



Brazília - Turecko 0:3 (-21, -27, -19)



Japonsko - Belgicko 3:0 (26, 18, 14)

C-skupina (Lodž/Poľ.)



Kolumbia - Kórejská republika 3:2 (12, -14, -20, 20, 9)



Thajsko - Slovinsko 3:0 (21, 23, 18)



Poľsko - Nemecko 3:2 (-20, 25, 21, -22, 12)

Ningbo/Tokio/Lodž 22. septembra (TASR) - Srbské volejbalistky utrpeli v kvalifikácii OH 2024 prvú prehru. V piatok na turnaji v čínskom meste Ningbo podľahli Dominikánskej republike 1:3, s bilanciou 4-1 sa však o skóre udržali na prvom mieste tabuľky A-skupiny.Ukrajinky prehrali aj svoje piate stretnutie, Kanaďankám podľahli 1:3 a v "áčku" figurujú na poslednej priečke. V ďalších zápasoch zvíťazili Češky nad Mexičankami 3:1 a Čína podľahla Holandsku 2:3.V B-skupine si poradili Turkyne s Brazíliou 3:0 a Japonky s Belgickom rovnako 3:0. Turecko aj Japonsko majú bezchybnú bilanciu 5-0, na čele tabuľky sú o skóre Japonky.Kórejčanky zatiaľ nevyhrali ani jeden zápas C-skupiny, v piatok si na konto pripísali prehru s Kolumbiou 2:3. Na OH do Paríža postúpia dva najlepšie tímy z každej z troch osemčlenných skupín.