Čínski plavci mohli súťažiť na OH v Tokiu aj po pozitívnych testoch

Peking 20. apríla (TASR) - Dvadsaťtri čínskych plavcov mohlo súťažiť na OH v Tokiu napriek tomu, že mali pred olympiádou pozitívne dopingové testy. Svetová dopingová agentúra (WADA) a Medzinárodná plavecká federácia (FINA) totiž dali za pravdu čínskym antidopingovým predstaviteľom, podľa ktorých boli odobrané vzorky športovcov kontaminované. Uviedol to vo svojom sobotňajšom vydaní austrálsky denník Daily Telegraph.



Podľa periodika mali plavci pozitívne testy na zakázaný trimetazidín, ktorý sa používa pri liečbe choroby srdca. Kontrolou neprešli v tréningovom kempe niekoľko mesiacov pred štartom OH 2020 v Tokiu, ktoré museli pre pandémiu koronavírusu napokon odložiť o rok. Čínski antidopingoví úradníci však zistili, že vzorky spadajú pod štatistiku nepriaznivých analytických nálezov (AAF). Nakoniec označili vzorky za pozitívne ako výsledok kontaminácie. Plavcov očistili od dopingových previnení a neudelili im žiadne tresty. Tridsaťčlenná plavecká výprava Číny získala v Tokiu dokopy šesť medailí, z toho tri zlaté.



Daily Telegraph informoval, že WADA a FINA vedeli o pozitívnych nálezoch, no obe organizácie sa stotožnili s výkladom čínskych úradov. Riaditeľ WADA pre vedu a medicínu Olivier Rabin uviedol, že vedecké oddelenie WADA skúmalo prípad dlhé mesiace pred začiatkom OH. "Dokonca sme snažili nájsť informácie o farmakokinetike a metabolizme od výrobcu (trimetazidínu) pri posudzovaní hodnovernosti scenára kontaminácie, ktorý bol predložený WADA. Nakoniec sme dospeli k záveru, že neexistuje žiadny konkrétny základ na spochybnenie tvrdenej kontaminácie. Scenár kontaminácie bol v skutočnosti ďalej podporený kombináciou trvalo nízkych koncentrácií trimetazidínu vo vzorkách, ako aj ďalšími skutočnosťami," citovala Rabina agentúra AP.