Čínski plavci sú zlatí na 4x100 m polohové preteky

muži - 4x100 m polohové preteky:



1. Čína (Sü Ťia-jü, Čchin Chaj-jang, Sun Ťia-ťün, Čan-le Pchan) 3:27,46 min, 2. USA (Ryan Murphy, Nic Fink, Caeleb Dressel, Hunter Armstrong) +0,55 s, 3. Francúzsko (Yohann Ndoye-Brouard, Leon Marchand, Maxime Grousset, Florent Manadou) +0,92, 4. Veľká Británia +2,14, 5. Kanada +3,81, 6. Austrália +4,40, 7. Nemecko +5,00, 8. Holandsko +5,06

Paríž 4. augusta (TASR) - Čínski plavci Sü Ťia-jü, Čchin Chaj-jang, Sun Ťia-ťün a Čan-le Pchan získali na OH v Paríži zlaté medaily v štafete 4x100 m polohové preteky v čase 3:27,46 min. Striebro vybojovali Američania, ktorí stratili 55 stotín sekundy a prehrali v tejto disciplíne prvýkrát v histórii OH, ak do pretekov nastúpili. Bronz si vyplávali domáci Francúzi (+0,92) aj s Leonom Marchandom, ktorý získal v Paríži piaty cenný kov.Američania ťahali sériu desiatich triumfov pod piatimi kruhmi. Zlato nezískali iba v roku 1980 v Moskve, keďže v pretekoch neštartovali. Číňanov potiahol na záverečnom úseku Pchan, ktorý už v Paríži prekonal svetový rekord na 100 m voľný spôsob.