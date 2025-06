Čínsky kouč Čchi Chan dostal doživotný dištanc za nevhodné správanie

New York 7. júna (TASR) - Americké centrum pre bezpečný šport (U.S. Center for SafeSport) udelilo doživotný zákaz činnosti čínskemu trénerovi Čchi Chanovi. Bývalý kouč, ktorého prípad sa datuje do roku 2016, bol uznaný vinným z emocionálneho a fyzického nevhodného správania. Tiež porušenia pravidiel a stanov riadiacieho orgánu americkej gymnastiky (USA Gymnastics).



Chan, ktoré v minulosti reprezentoval čínsky národný tím, trénoval americkú gymnastku Ashton Locklearovú. Tá v roku 2018 uviedla pre denník The New York Times, že Chan ju fyzicky a emocionálne týral a v jednom prípade po nej hodil mobilný telefón. Kouč tieto obvinenia poprel. V nasledujúcich rokoch sa prihlásilo niekoľko ďalších športovcov, ktorí trénovali v Evereste, opísali podobné skúsenosti s Chanom. Ešte vo štvrtok večer bol Chan stále uvedený ako spolumajiteľ a hlavný tréner v Evereste. Spolu s jeho manželkou I-wen Čchen otvorili v roku 2004 práve telocvičňu Everest Gymnastics v predmestí Charlotte v Severnej Karolíne. A rýchlo získala renomé v rámci USA Gymnastics.



Právni zástupcovia Chana boli rozhodnutím SafeSport hlboko sklamaní: „Skutočnosť, že toto vyšetrovanie trvalo osem rokov, poukazuje na proces, ktorý nespĺňal štandardy spravodlivosti a spoľahlivosti požadované v prípadoch, keď je v stávke život a živobytie človeka. Tréner venoval svoju kariéru budovaniu veľmi úspešného centra, získal si rešpekt a obdiv svojich športovcov a bol dôležitým členom komunity.“ Informovala o tom agentúra AP.