Čínsky prezident Si Ťin-pching slávnostne otvoril ZOH v Pekingu

Peking 4. februára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching slávnostne otvoril XXIV. zimné olympijské hry. Stalo sa tak v piatok 4. februára o 21.51 h miestneho času, čiže o 14.51 SEČ. "," povedal Si Ťin-pching.Slávnostnej formulke predchádzal bohatý sprievodný program na Národnom štadióne, známom aj ako Vtáčie hniezdo. Čínski organizátori si dali záležať, aby programom zaujali svet, ceremoniál však pre pandémiu trval približne iba dve hodiny a nebol taký bombastický, ako počas OH 2008, keď sa otváracia šou natiahla na štyri hodiny. V hľadisku bolo niekoľko členov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), čestných hostí, politických lídrov krajín a zástupcov sponzorov. Viaceré krajiny však nevyslali do Pekingu oficiálnych predstaviteľov, pre diplomatický bojkot chýbali zástupcovia USA, Veľkej Británie či Austrálie. Na čestnej tribúne sprevádzal Si Ťin-pchinga prezident MOV Thomas Bach, nechýbali generálny tajomník OSN António Guterres či ruský prezident Vladimir Putin.Na programe participovalo približne 3000 účinkujúcich, väčšinou z radov študentov. Okrem oslavy športu bol aj oslavou lunárneho nového roka, do ktorého Číňania oficiálne vkročili v utorok 1. februára. Začal sa úvodným obrazom "Začiatok jari" v zeleno-modrej kompozícii, pričom modrá plocha pripomínala ľadové klzisko. Účinkujúci vytvorili gigantickú púpavu, jej sfúknutie symbolizovalo zrodenie nového života, ktoré bolo zvýraznené prvým ohňostrojom. Nasledovalo vyvesenie čínskej vlajky, podávali si ju deti a zástupcovia 56 národností, ktoré na čínskom území žijú. Po čínskej hymne sa na ploche symbolicky objavila kocka predstavujúca kus ľadu, organizátori si na nej graficky pripomenuli všetkých 23 predchádzajúcich usporiadateľov ZOH. Zjavilo sa päť olympijských kruhov, pod ktorými sa otvorila brána, naznačujúca ďalšiu časť programu.Nasledovalo tradične defilé jednotlivých výprav. Odštartovali ho grécki športovci ako zástupcovia krajiny, ktorá dala svetu olympijské hry. Ako 71. v poradí vyšla na plochu slovenská výprava. Slovenskú vlajku spoločne poniesli hokejista Marek Hrivík a sánkarka Katarína Šimoňáková. Slovensko vyslalo do Pekingu výpravu s celkovo 50 športovcami, z nich polovicu čaká olympijská premiéra. Na záver vyšli na plochu reprezentanti usporiadateľskej krajiny. V súlade s protipandemickými opatreniami mali všetci športovci pri prechode štadiónom nasadené rúška.Po nástupe národov začali na štadióne "snežiť" vločky s názvami 91 zúčastnených krajín, ktoré sa potom spojili do jednej obrovskej vločky, čo symbolizuje jednotu. "," uviedol vo svojom prejave prezident organizačného výboru ZOH 2022 Cchaj Čchi. "."Na jeho slová nadviazal šéf MOV Bach: "Štadiónom sa potom rozoznela legendárna pieseň Imagine od Johna Lennona. Šesť osobností prinieslo na plochu olympijskú vlajku, ktorá za zvukov olympijskej hymny v prevedení čínskeho detského horského zboru vystúpila na stožiar. Tradičný sľub za športovcov, rozhodcov, trénerov a členov oficiálnych výprav prečítali štyri čínske osobnosti - bežec na lyžiach Wang Čchiang, snoubordistka Liou Ťia-jü, rozhodca v akrobatickom lyžovaní Tchao Jung-čchun a snoubordová trénerka Ťi Siao-ou. Plochu potom zaplavili deti s bielymi holubicami ako symbolom mieru a následne oficiálny program vyvrcholil príchodom olympijskej pochodne, slávnostným zapálením olympijského ohňa a záverečným ohňostrojom.Päť kruhov zavítalo do Pekingu po 14 rokoch. Čínska metropola sa stala prvým mestom, ktoré po letnej verzii olympijských hier hostí aj najväčší zimný športový sviatok. TASR pripomína, že Vtáčie hniezdo bolo dejiskom otváracieho ceremoniálu aj na OH 2008. Na ZOH 2022 bude súťažiť približne 2900 športovcov z 91 krajín sveta, ktorí zabojujú od 4. do 20. februára o 109 medailových kolekcií. Premiérovo sa na ZOH predstavia športovci zo Saudskej Arábie a Haiti. Do programu pribudlo sedem nových olympijských disciplín. Počas 17 súťažných dní sa očakáva v hľadiskách športovísk približne 150.000 divákov.