Čínsky prezident Si Ťin-pching slávnostne otvoril ZPH v Pekingu

Hudobníci vystupujú pred otváracím ceremoniálom XIII. zimných paralympijských hier v Pekingu 4. marca 2022. Foto: TASR/AP

Peking 4. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching slávnostne otvoril XIII. zimné paralympijské hry v Pekingu. Stalo sa tak vo štvrtok 4. februára, mesiac po otváracom ceremoniáli ZOH 2022 v Pekingu. Slovenskú vlajku na Národnom štadióne niesli lyžiar Miroslav Haraus a curlerka Monika Kunkelová.Slovensko má zo zimných paralympiád na konte už 55 medailí (15 zlatých, 21 strieborných, 19 bronzových), až 51 z nich si vybojovalo v paraalpskom lyžovaní. „Aj keď všetci budeme musieť fandiť na diaľku, verím, že prostredníctvom slovenských médií a priamych prenosov na RTVS, budeme môcť vidieť našich športovcov v boji o najvyššie méty,“ zaželal si predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš, citovala ho oficiálna tlačová správa.Slovensko bude v Číne obhajovať 11 medailí, z toho šesť zlatých. O všetky sa pred štyrmi rokmi v Pjongčangu postarali práve paraalpskí lyžiari. Zrakovo znevýhodnená Henrieta Farkašová sa so štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou stala dokonca najúspešnejšou účastníčkou Hier, čo dokázala ako vôbec prvá Slovenka. SPV vyslal na Hry v Pekingu 32 športovcov. Je to o 19 viac, než SR reprezentovalo pred štyrmi rokmi v kórejskom Pjongčangu. Kompletná výprava Slovenska má v Číne 56 členov, po prvý raz v histórii obsadzuje až dva kolektívne športy. Aj vďaka tomuto faktu bude SR reprezentovať na zimných hrách doteraz najpočetnejšia výprava.Od 4. do 13. marca sa bude v Pekingu súperiť o 73 medailových kolekcií. V troch základných zdravotných kategóriách – zrakovo znevýhodnení, sediaci a stojaci športovci. V šiestich rôznych športoch: curling na vozíku, parahokej, biatlon, klasické paralyžovanie, paraalpské lyžovanie a parasnouboarding. Slovensko má zastúpenie v zjazdárskych disciplínach, curlingu a parahokeji.Budú to hry v tieni konfliktu na Ukrajine. „," zdôraznil prezident Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons. Výkonný výbor MPV zamietol v reakcii na udalosti na Ukrajine účasť Ruska a Bieloruska na ZPH v Pekingu. Na slávnostnom otvorení tak defilovalo 46 výprav.