Čínsky skokan do vody Sie S'-i obhájil zlato v skokoch z 3 m dosky

muži 3 m doska - finále:



1. Sie S'-i 543,60 b., 2. Wang Cung-jüan (obaja Čína) 530,20, 3. Osmar Olvera Ibarra (Mex.) 500,40, 4. Carson Tyler (USA) 429,25, 5. Jordan Houlden (V.Brit.) 427,75, 6. Luis Felipe Uribe Bermudez (Kol.) 421,85, 7. Jack Laugher (V.Brit.) 410,95, 8. Jules Bouyer (Fr.) 395,70, 9. Jonathan Ruvalcaba (Dom. Rep.) 393,65, 10. Kurtis Mathews (Austr.) 383,40

Paríž 8. augusta (TASR) - Čínsky skokan do vody Sie S'-i obhájil v skokoch z 3 m dosky olympijské zlato z Tokia. Vo štvrtkovom finále na OH v Paríži triumfoval s celkovým ziskom 543,60 bodu. Striebro si vybojoval rovnako ako pred tromi rokmi jeho krajan Wang Cung-jüan (530,20), tretí skončil Mexičan Osmar Olvera Ibarra (500,40).Dvadsaťosemročný Sie S'-i viedol už po prvej runde, náročný skok v 2. kole mu však nevyšiel podľa predstáv a klesol na priebežnú tretiu pozíciu. V ďalších dvoch kolách predviedol najvydarenejšie skoky a líderskú pozíciu si už ustrážil. Do svojej olympijskej zbierky pridal tretie zlato, v Tokiu triumfoval aj v synchronizovaných skokoch z 3 m dosky.