Čínsky vzpierač Liou Chuan-chua získal zlato v kategórii do 102 kg

vzpieranie



muži do 102 kg: 1. Liou Chuan-chua (Čína) 406 kg (trh 186/nadhod 220), 2. Akbar Djuraev (Uzb.) 404 (185/219), 3. Jauheni Cichancoj (NŠ) 402 (183/219), 4. Garik Karapetyan (Arm.) 398 (186/212), 5. Irakli Čcheidze (Gruz.) 393 (179/214), 6. Lesman Montano (Bah.) 392 (181/211), 7. Ramiro Mora Romero (tím utečencov) 376 (166/210), 8. Wes Kitts (USA) 374 (172/202)



Paríž 10. augusta (TASR) - Čínsky vzpierač Liou Chuan-chua získal zlato na OH v Paríži v kategórii do 102 kg. V sobotnej súťaži zvíťazil v dvojboji výkonom 406 kg. Striebro získal Akbar Djuraev z Uzbekistanu (404). Bronz si vybojoval Bielorus Jauheni Cichancoj, ktorý štartoval ako neutrálny športovec (402).Liou Chuan-chua sa teší zo zisku prvého cenného kovu na OH v kariére. V zbierke má zlato z MS 2023 v Rijáde a bronz z roku 2022, ktorý získal v Bogote v kategórii do 89 kg.