Čínsky Wu-chan ukončil sústredenie v Španielsku a zamieril domov

Madrid 14. marca (TASR) - Futbalisti čínskeho futbalového klubu Wu-chan Zall sa v sobotu vrátili zo Španielska naspäť do Číny. Čínski futbalisti prišli do Španielska v polovici februára na sústredenie, kde chceli zotrvať do konca marca. Pre prudký nárast nakazených osôb koronavírusom v Európe sa však rozhodli odísť domov.



Tréner čínskeho tímu Jose Gonzalez pre agentúru AP uviedol: "V Číne je teraz všetko v poriadku, liga sa začne asi začiatkom mája. Po návrate musíme ísť do karantény, takže čím skôr odídeme, tým lepšie."