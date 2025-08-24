Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cirsteaová triumfovala v Clevelande, vo finále zdolala Liovú

.
Rumunská tenistka Sorana Cirsteaová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Cleveland 24. augusta (TASR) - Rumunská veteránka Sorana Cirsteaová získala svoj prvý titul na okruhu WTA po viac ako štyroch rokoch, keď vo finále dvojhry na turnaji WTA v americkom Clevelande zdolala domácu Ann Liovú 6:2 a 6:4.

Tridsaťpäťročná Cirsteaová je na 112. mieste v rebríčku WTA a nedávno sa zotavila z operácie nohy, ktorú absolvovala minulý rok. Počas celého týždňa nestratila ani set, čo jej posilnilo sebavedomie pred začiatkom US Open. Získala svoj tretí titul v kariére a prvý od Istanbulu v apríli 2021.

Vo Flushing Meadows nastúpi v 1. kole proti Argentínčanke Solane Sierreovej, Liovú čaká slovenská reprezentantka Rebecca Šramková.

dvojhra finále:

Sorana Cirsteaová (Rum.) - Ann Liová (USA) 6:2, 6:4
.

