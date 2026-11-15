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Císar zaznamenal gól a asistenciu, skóroval aj Nemec
Pitka v 55. minúte asistoval pri víťaznom góle Dominica Paynea a Nemec desať sekúnd pred koncom upravil skóre zásahom do prázdnej bránky.
Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Císar prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Northern Michigan nad Bowling Green 5:3 v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. Strelecky sa presadil aj Libor Nemec, jeho spoluhráč Tobiáš Pitka si pripísal asistenciu.
Císar v 34. minúte asistoval pri góle Michaela Burchilla na 3:2 a sekundu pred koncom tretej tretiny poistil triumf svojho tímu zásahom do prázdnej bránky. Zaznamenal svoj premiérový gól v sezóne, dva plusové body a dve trestné minúty. V drese súpera nebodoval jeho krajan Adam Žlnka.
Hokejisti Massachusetts Lowell zdolali Rensselaer 3:1, hoci po dvoch tretinách prehrávali 0:1. Pitka v 55. minúte asistoval pri víťaznom góle Dominica Paynea a Nemec desať sekúnd pred koncom upravil skóre zásahom do prázdnej bránky. Bol to jeho tretí gól v sezóne.
Císar v 34. minúte asistoval pri góle Michaela Burchilla na 3:2 a sekundu pred koncom tretej tretiny poistil triumf svojho tímu zásahom do prázdnej bránky. Zaznamenal svoj premiérový gól v sezóne, dva plusové body a dve trestné minúty. V drese súpera nebodoval jeho krajan Adam Žlnka.
Hokejisti Massachusetts Lowell zdolali Rensselaer 3:1, hoci po dvoch tretinách prehrávali 0:1. Pitka v 55. minúte asistoval pri víťaznom góle Dominica Paynea a Nemec desať sekúnd pred koncom upravil skóre zásahom do prázdnej bránky. Bol to jeho tretí gól v sezóne.