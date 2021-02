Citizens natiahli víťaznú sériu, Guardiola chválil Gündogana

Londýn 14. februára (TASR) - Víťazné ťaženie futbalistov Manchestru City pokračuje. Líder anglickej Premier League zdolal v sobotnom domácom súboji 24. kola Tottenham jednoznačne 3:0 a natiahol sériu výhier vo všetkých súťažiach už na 16 zápasov.



"Citizens" si upevnili postavenie na čele tabuľky, kde majú sedembodový náskok pred Leicestrom City a zápas k dobru. Na druhú priečku sa však mohol ešte posunúť Manchester United, ktorý sa v nedeľu predstavil na ihrisku West Browmichu Albion. "Bolo to zaslúžené víťazstvo. Máme svoj vlastný štýl hry, v ktorom budeme pokračovať. Musíte byť najmä trpezliví a pokojní," hodnotil zápas tréner City Pep Guardiola, ktorého zverenci dosiahli jedenásty ligový triumf za sebou.



Proti Tottenhamu pritom nezačali ideálne, za stavu 0:0 však Harry Kane namieril z priameho kopu do žrde. Potom sa domáci dostali k svojej typickej kombinačnej hre a v 23. minúte ich dostal do vedenia Rodri z pokutového kopu, keď potrestal faul v šestnástke na Ilkaya Gündogana. Práve nemecký stredopoliar bol ústrednou postavou zápasu, v druhom polčase dvakrát skóroval a spečatil jednoznačný triumf domácich. Gündogan potvrdil výbornú streleckú formu, v uplynulých dvanástich zápasoch nasúkal súperom dokopy jedenásť gólov. "V januári získal ocenenie pre hráča mesiaca v Premier League. Ak bude pokračovať v takýchto výkonoch, vyhrá ho znovu," pochválil Gündogana kouč Guardiola a dodal: "Možno by sa zápas vyvíjal inak, ak by súper v úvode namiesto žrde trafil sieť. No celkovo sme hrali dobre, tak, ako sme si to predstavovali."



Po tom, čo v predchádzajúcich stretnutiach nepremenili jedenástky Kevin De Bruyne, Raheem Sterling a naposledy Gündogan, dostal tentoraz pri pokutovom kope šancu Rodri. Penaltu premenil, ale brankár "kohútov" Hugo Lloris si na loptu siahol. "Potešilo ma, že Rodri mal odvahu a podujal sa na jedenástku. No čo sa týka kvality prevedenia - nekopol ju práve najlepšie. Budem na to reagovať. Nabudúce zrejme dostane príležitosť niekto iný," poznamenal Guardiola.



Tottenham nebodoval štvrtýkrát z uplynulých piatich zápasov a v tabuľke figuruje na ôsmom mieste. Na najlepšiu štvorku stráca štyri body. Tréner Spurs Jose Mourinho sa po prehre svojich zverencov zastal. "Bol to zápas oddýchnutého tímu proti veľmi unavenému. V úvode sme nastrelili žrď, ak by sme sa dostali do vedenia, mohlo nám to dodať potrebné palivo do nádrže. Tím, ktorý nedrží pokope, by sa ľahko vzdal a bol by za to potrestaný, no naši hráči ako Kane, Davies či Höjbjerg dali do hry všetko," citovala Mourinha agentúra AP.