Citizens sa priblížili k titulu, Guardiola:Osud máme vo svojich rukách

Londýn 12. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa priblížili k zisku štvrtého majstrovského titulu za sebou. Po víťazstve 4:0 na pôde Fulhamu mali dve kolá pred koncom anglickej Premier League na čele tabuľky dvojbodový náskok pred druhým Arsenalom, ktorý čakal v nedeľu duel na ihrisku Manchestru United. Tréner "Citizens" Pep Guardiola nešetril slovami chvály na svojich zverencov, ktorí podľa neho vedia skvele zvládať tlak.



"Mám pocit, že moji hráči radi hrajú pod tlakom," vyjadril sa kouč "Citizens" po sobotňajšom hladkom triumfe. "V tomto mužstve sú osobnosti, ktoré si doslova vychutnávajú, keď môžu hrať takéto zápasy. Zvyčajne sa hrá ťažko, keď viete, že ak prehráte, stratíte titul. S takým pocitom v hlave sa hrá veľmi ťažko. No chalani ako Rodri a Bernardo Silva sa smejú a zostanú pokojní, aj keď prehrávame o gól v Madride. Tlak si doslova užívajú. Bolo by nemožné dosiahnuť to, čo sme za uplynulé roky dosiahli, bez týchto hráčov. V každom čase odvedú svoj výkon," povedal Guardiola.



Úradujúci šampión sa na ihrisku Fulhamu ujal vedenia v 13. minúte, keď sa presadil chorvátsky obranca Joško Gvardiol. Po hodine hry zvýšil na rozdiel dvoch gólov Phil Foden a triumf City poistil v 71. minúte druhým presným zásahom v stretnutí Gvardiol. V nadstavenom čase druhého dejstva ešte videl druhú žltú kartu a následne červenú domáci Issa Diop. Po faule francúzskeho stopéra kopali "Citizens" penaltu, ktorú premenil striedajúci Julian Alvarez. City môže spečatiť zisk titulu už v utorok, ak Arsenal v nedeľu nezvíťazí na ihrisku Manchestru United a mužstvo Pepa Guardiolu následne zdolá Tottenham. "Keď pred pár týždňami Arsenal prehral s Aston Villou, povedali sme si, že náš sen je, aby sme v záverečných zápasoch sezóny mohli kontrolovať svoj osud. Teraz môžeme vyhlásiť, že osud máme vo svojich rukách," citovala španielskeho kouča agentúra AFP.



Hráči FC Burnley prehrali na pôde Tottenhamu Hotspur 1:2 a po roku opustia najvyššiu súťaž. Pred záverečným kolom zaostávajú z 19. pozície na sedemnásty Nottingham už nedostihnuteľných päť bodov. "Po dnešku je isté, že s Premier League sa lúčime. Zajtra sa však začne nový deň a my budeme robiť všetko pre to, aby sme sa do najvyššej súťaže čo najskôr vrátili," uviedol Vincent Kompany, tréner Burnley.



Už iba teoretickú šancu na záchranu má druhý nováčik Luton Town, ktorý podľahol West Hamu 1:3. Pred záverečným kolom strácal na Nottingham tri body. Vzájomné stretnutia týchto dvoch mužstiev sa skončili počas sezóny remízami 1:1, respektíve 2:2. Hráči Forest však majú pred sebou ešte dva duely, zároveň majú lepšie skóre ako Luton. "Títo hráči a fanúšikovia my dali najkrajších 18 mesiacov môjho života. Je mi to veľmi ľúto. Všetkým vám ďakujem," vyhlásil kouč Lutonu Rob Edwards, ktorá sa po záverečnom hvizde neubránil slzám.



Spečatiť svoju záchranu mohol Nottingham už proti Chelsea, no napriek vedeniu 2:1 s "The Blues" nebodoval. Negatívny rekord vyrovnal Sheffield United. Už istý posledný tím súťaže inkasoval počas ročníka 101 gólov. O jeden menej dostal Swindon v sezóne 1993/94, to však mala liga 22 tímov namiesto súčasných 20 a hralo sa 42 kôl.



Newcastle v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom remizoval s Brightonom 1:1. Dúbravka inkasoval raz zo štyroch striel, keď ho v 18. minúte prekonal holandský obranca Joel Veltman. Newcastlu si drží v tabuľke šiestu priečku, ktorá ako posledná garantuje postup do boja o pohárovú Európu. Rovnaký počet bodov má siedma Chelsea.