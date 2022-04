Citizens si chcú posilniť šance na treble, Guardiola sa obáva Felixa

prvé štvrťfinálové zápasy Ligy majstrov 2021/2022, UTOROK, 21.00 h/



Manchester City - Atletico Madrid /rozhoduje: István Kovács (Rum.)/



Benfica Lisabon - FC Liverpool /Jesus Gil Manzano (Šp.)/

Bratislava 4. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City nastúpia na úvodné štvrťfinále Ligy majstrov proti Atleticu Madrid s cieľom zvíťaziť a posilniť si šance na zisk treble. Tím Pepa Guardiolu môže napodobniť kúsok Manchestru United, ktorý v roku 1999 vyhral najprestížnejšiu európsku klubovú súťaž, Premier League i FA Cup. V ďalšom utorňajšom štvrťfinálovom dueli LM s výkopom o 21.00 h privíta Benfica Lisabon FC Liverpool.Manchester City sa chce proti Atleticu dobre naladiť na nedelňajší ligový šláger proti Liverpoolu, ktorý veľa napovie v boji o anglický titul.uviedol pre akreditované médiá Guardiola, ktorý vlani postúpil so Citizens až do finále LM, v ňom jeho zverenci prehrali s londýnskou Chelsea 0:1.Atletico chce na Etihad Stadium v útoku ťažiť zo skvelej formy Felixa. Portugalský reprezentant vsietil v uplynulých ôsmich súťažných zápasoch sedem gólov. Dvakrát sa presadil aj v sobotňajšom víťaznom dueli španielskej La Ligy proti Deportivu Alaves (4:1).zdôraznil v rozhovore pre denník Marca.Liverpool má pred súbojom na pôde Benficy skvelú fazónu. V lige ťahá 10-zápasovú víťaznú šnúru a stratu na Manchester City, ktorá bola v januári už 14-bodová, skresal na minimum. Za rivalom zaostáva už iba o jediný bod.povedal tréner "The Reds" Jürgen Klopp.Pred úvodným štvrťfinálovým súbojom proti Benfice nepasuje Liverpool do úlohy papierového favorita.upozornil Klopp. Pred 16 rokmi sa oba tímy stretli v osemfinále prestížnej súťaže a ďalej išiel portugalský tím, ktorý po víťazstve 2:0 na Anfielde uspel doma 1:0. Druhý gól Benficy na pôde Liverpoolu vtedy zaznamenal Simao Sabrosa, súčasný riaditeľ pre medzinárodné vzťahy.tvrdí Sabrosa. V portugalskej lige sa Benfice nedarí podľa predstáv. Po prehre 2:3 so Sportingom Braga je až na treťom mieste s 12-bodovou stratou na lídra FC Porto.