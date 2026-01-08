< sekcia Šport
Citizens stratili ďalšie body, k remíze pomohol Dúbravka
Domáci viedli od 41. minúty, keď sa presadil z pokutového kopu nórsky kanonier Erling Haaland.
Autor TASR
Londýn 7. januára (TASR) - Slovenský brankár Martin Dúbravka vychytal pre futbalistov FC Burnley bod za remízu 2:2 s Manchestrom United v 21. kole anglickej Premier League. Pred domácim publikom čelil výraznému tlaku súpera, ktorý celkovo vyslal 30 striel, z toho desať smerovalo do priestoru jeho brány.
Burnley dokázalo získať po dvoch prehrách za sebou aspoň bod, no naďalej zostáva v tabuľke na zostupovej 19. pozícii s celkovo 13 bodmi. „Červeným diablom“ chýbal už na lavičke v pozícii hlavného trénera Ruben Amorim, družstvo dočasne viedol Darren Fletcher. Hostia síce otočili v priebehu 10 minút po dvoch góloch Benjamina Šeška, ale domácim zaistil aspoň bod v 66. minúte Jaidon Anthony.
Hráči Manchestru City stratili ďalšie body v boji o titul, keď doma len remizovali s Brightonom 1:1. „Citizens“ nedokázali naplno bodovať v treťom stretnutí za sebou, v tabuľke strácajú päť bodov na vedúci Arsenal, ktorý má však duel k dobru.
Domáci viedli od 41. minúty, keď sa presadil z pokutového kopu nórsky kanonier Erling Haaland. Hostia však v 60. minúte vybojovali cennú remízu po presnom zásahu Kaoru Mitomu. Zverenci Pepa Guardiolu si tak zapísali tretiu remízu za sebou, predtým hrali nerozhodne na pôde Sunderlandu (0:0) i doma s Chelsea (1:1). Zaváhanie City nevyužila tretia Aston Villa, ktorá v stredu hrala na ihrisku Crystal Palace bez gólov.
Chelsea ešte bez nového trénera Liama Roseniora na lavičke prehrala na trávniku Fulhamu 1:2 a v piatom stretnutí v rade nedokázala vybojovať víťazstvo. „The Blues“ hrali od 22. minúty bez vylúčeného Marca Cucurellu a od 55. minúty prehrávali po góle Raula Jimeneza. O 17 minút neskôr síce dokázal Liam Delap vyrovnať, ale v 81. minúte rozhodol o domácom úspechu Harry Wilson.
Smerom nahor sa tabuľkou posúvajú na prelome kalendárnych rokoch hráči Brentfordu, dobrú formu potvrdili výhrou 3:0 nad Sunderlandom. V neúplnej tabuľke sú už na piatej pozícii s 33 bodmi. Prvýkrát od 26. októbra zvíťazil Bournemouth, keď zdolal Tottenham 3:2 a získal tak cenné tri body v boji o záchranu v Premier League. V piatej minúte nadstaveného času sa postaral o víťaznú radosť Antoine Semenyo.
Premier League - 21. kolo:
AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 3:2 (2:1)
Góly: 22. Evanilson, 36. Kroupi, 90+5. Semenyo - 5. Tel, 78. Palhinha
FC Brentford - AFC Sunderland 3:0 (1:0)
Góly: 30. a 65. Thiago, 73. Jarmoljuk
Crystal Palace - Aston Villa 0:0
FC Everton - Wolverhampton Wanderers 1:1 (1:0)
Góly: 17. Keane - 69. Mane, ČK: 83. Keane, 90. Grealish (obaja Everton) po 2 ŽK
FC Fulham - FC Chelsea 2:1 (0:0)
Góly: 55. Jimenez, 81. Wilson - 72. Delap, ČK: 22. Cucurella (Chelsea)
Manchester City - FC Brighton 1:1 (1:0)
Góly: 41. Haaland (z 11 m) - 60. Mitoma
FC Burnley - Manchester United 2:2 (1:0)
Góly: 13. Heaven (vl.), 66. Anthony - 50. a 60. Šeško
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Newcastle United - Leeds United 4:3 (1:2)
Góly: 36. a 90.+12 Barnes, 54. Joelinton, 90.+1 Guimaraes (z 11 m) - 32. a 79. Aaronson, 45.+5 Calvert-Lewin (z 11 m)
