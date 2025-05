City chce vo finále FA Cupu zachrániť sezónu, Haaland: Máme o čo hrať

Manchester 15. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City musia v sobotnom finále Pohára FA podať dobrý výkon, aby zachránili nevydarenú sezónu. Pred nadchádzajúcim súbojom proti Crystal Palace to povedal nórsky kanonier Erling Haaland.



Hráčom City hrozí zakončenie sezóny bez zisku jedinej trofeje, čo sa od príchodu Pepa Guardiolu v roku 2016 nestalo ani raz. V Premier League im patrí priebežná štvrtá priečka a v zostávajúcich dvoch ligových zápasoch si potrebujú zaistiť miestenku v Lige majstrov. V prebiehajúcom ročníku vypadli z najprestížnejšej klubovej súťaže sveta v play off o osemfinále a medzi najlepšou šestnástkou chýbali prvýkrát po 12 rokoch. „Táto sezóna bola drsná. Nie je pekné prehrať toľko zápasov, je to nudné a nie je to zábavné. Preto ju musíme dobre zakončiť a získať trofej. Prebojovať sa do Wembley je dobrý zvyk a vždy je dôležité vyhrávať trofeje. Aj v takejto hroznej sezóne sa nám podarilo dosiahnuť finále FA Cupu a máme o čo hrať,“ citovala Haalanda agentúra AFP.



Dvadsaťštyriročný útočník sa v sobotu vrátil do zostavy po šiestich týždňoch, počas ktorých nehral pre problémy s členkom. Sezónu City poznačilo viacero zranení, pričom najciteľnejšou je absencia úradujúceho držiteľa Zlatej lopty Rodriho, ktorý chýba od konca septembra. Podľa Haalanda to však pre klub s takými zdrojmi, aké má City k dispozícii, nemôže byť ospravedlnenie. „Samozrejme, počas celej sezóny sme mali zranenia, ale nemali by sme hľadať výhovorky. Každý z nás nebol dosť dobrý a neboli sme vo svojej najlepšej forme. Keď nie ste v najlepšej forme, v tejto krajine nevyhráte zápasy, pretože je to tu náročné,“ dodal Nór.