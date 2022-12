City iba remizovalo s Evertonom

Newcastle United - Leeds United 0:0

Manchester City - FC Everton 1:1 (1:0)



Góly: 24. Haaland - 64. Gray

AFC Bournemouth - Crystal Palace 0:2 (0:2)



Góly: 19. J. Ayew, 36. Eze

FC Fulham - FC Southampton 2:1 (1:0)



Góly: 32. Ward-Prowse (vl.), 89. Palhinha - 56. Ward-Prowse



/M. Rodák (Fulham) sedel na lavičke náhradníkov/

Wolverhampton Wanderers - Manchester United 0:1 (0:0)



Gól: 76. Rashford



/M. Dúbravka (United) nefiguroval na zápasovej súpiske/

Londýn 31. decembra (TASR) - Úradujúci anglický futbalový majster Manchester City iba remizoval v silvestrovskom zápase 18. kola Premier League doma so šestnástym Evertonom 1:1. Zostal tak na druhej priečke, za Arsenalom Londýn zaostával priebežne o štyri body, líder tabuľky však mohol výraznejšie odskočiť po večernom súboji na ihrisku Brightonu (18.30 SEČ)." poslal v 24. minúte do vedenia Nór Erling Haaland, najlepší kanonier súťaže strelil už svoj 21. gól v sezóne. Everton, ktorý sa väčšinu času bránil a spoliehal sa iba na brejky, sa v druhom polčase dočkal nečakaného vyrovnania zásluhou Demaraia Graya, ten po rýchlej kontre výstavne obstrelil z hranice šestnástky Edersona. Domáci v závere zvýšili tempo, ale ich tlak bol jalový a defenzíva hostí na čele s brankárom Jordanom Pickfordom nápor ustála.Na rozdiel od City dokázal druhý manchesterský klub zakončiť kalendárny rok 2022 víťazne. Hráči United uspeli na ihrisku Wolverhamptonu 1:0 gólom Marcusa Rashforda zo 76. minúty. Dvadsaťpäťročný útočník pritom začal zápas iba na lavičke, tréner Erik ten Hag ho nepostavil do základnej zostavy z disciplinárnych dôvodov. Podľa kouča mal porušiť interné tímové pravidlá. Ten Hag napokon poslal Rashforda na ihrisko po prestávke, keď vystriedal argentínskeho mladíka Alejandra Garnacha. Anglický reprezentant ukázal svoje umenie štvrťhodinu pred koncom, keď z ľavej strany prenikol do pokutového územia domácich, ustál osobný súboj s obrancom a zblízka rozvlnil sieť. V 84. minúte prekonal Joseho Sá druhýkrát, no VAR odhalil, že Rashford pomohol lopte do siete rukou a gól tak neplatil. V nadstavenom čase podržal hostí brankár David de Gea, ktorý zneškodnil veľkú šancu Raula Jimeneza. Slovenský brankár Martin Dúbravka nefiguroval na súpiske ManU.United sa po treťom ligovom triumfe za sebou posunuli v tabuľke pred Tottenham na štvrté miesto znamenajúce účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2023/2024, pred Spurs majú dvojbodový náskok. Wolves zostali na 18. priečke.Šancu nedostal ani druhý slovenský brankár Marek Rodák, ktorý sledoval zápas svojho Fulhamu proti Southamptonu z lavičky náhradníkov. "i" zdolali Southampton 2:1 vďaka gólu Palhinhu z 89. minúty. Sériu šiestich ligových víťazstiev ukončil Newcastle, "" doma iba remizovali s Leedsom United 0:0. V tabuľke im naďalej patrí tretie miesto, s dvojbodovým odstupom za druhým Manchestrom City a dvojbodovým náskokom pred štvrtým Manchestrom United, oproti konkurentom však odohrali o zápas viac.