City končí v osemfinále Ligového pohára, Newcastle vyradil Chelsea

osemfinále anglického Ligového pohára:



Brighton & Hove Albion - FC Liverpool 2:3 (0:0)



Góly: 81. Adingra, 90. Lamptey - 46. a 63. Gakpo, 85. Diaz







Aston Villa – Crystal Palace 1:2 (1:1)



Góly: 23. Duran - 8. Eze, 64. Kamada







Manchester United - Leicester City 5:2 (4:2)



Góly: 15. a 39. Casemiro, 36. a 59. Fernandes, 28. Garnacho - 33. El Khannouss, 45.+3 Coady







Newcastle United - FC Chelsea 2:0 (2:0)



Góly: 23. Isak, 26. Disasi (vl.)



/M. Dúbravka (Newcastle) celý zápas na lavičke náhradníkov/







Preston North End - FC Arsenal 0:3 (0:2)



Góly: 24. Gabriel Jesus, 33. Nwaneri, 57. Havertz







Tottenham Hotspur - Manchester City 2:1 (2:1)



Góly: 5. Werner, 25. Sarr - 45.+4 Nunes



Londýn 31. októbra (TASR) - Úradujúci anglický futbalový majster Manchester City vypadol už v osemfinále domáceho Ligového pohára. V stredajšom súboji EFL Cupu prehral na pôde Tottenhamu Hotspur 1:2. Domáci viedli po góloch Tima Wernera a Papeho Sarra v 25. minúte 2:0, "Citizens" dokázali už len znížiť do prestávky zásluhou Matheusa Nunesa.Do štvrťfinále postúpil Newcastle United, ktorý vyradil londýnsku Chelsea 2:0. Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval duel z domácej lavičky náhradníkov. V osemfinále uspel aj FC Liverpool, obhajca trofeje zvíťazil na pôde Brightonu 3:2. Dva góly hostí strelil Cody Gakpo.Manchester United uspel v prvom zápase po odvolaní trénera Erika ten Haga, keď nedal doma šancu Leicestru. Na triumfe 5:2 sa zhodne dvomi presnými zásahmi podieľali Casemiro a Bruno Fernandes. ManU viedol z pozície dočasného hlavného trénera bývalý kanonier "červených diablov" Ruud van Nistelrooy.Arsenal Londýn postúpil do štvrťfinále po suverénnom víťazstve 3:0 na pôde Prestonu. So súťažou sa lúči Aston Villa, ktorá nestačila na Crystal Palace (1:2).