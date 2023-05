City majú na dosah treble, Shearer: Dva zápasy od nesmrteľnosti

Manchester 21. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City nastúpili na nedeľný duel predposledného 37. kola Premier league doma proti Chelsea už ako istí šampióni. Tretí titul v sérii im prihral Arsenal Londýn, ktorý v sobotu prehral na pôde o záchranu bojujúceho Nottinghamu 0:1. Majstrovský primát získali deviatykrát v histórii a piatykrát v priebehu uplynulých šiestich sezón.



Zverenci trénera Pepa Guardiolu však majú pred sebou ešte väčší cieľ, na dosah majú historické treble. Vo finále FA Cupu ich 3. júna čaká Manchester United a o týždeň neskôr v boji o trón v Lige majstrov Inter Miláno. Práve ich mestský rival dokázal naposledy triumfovať vo všetkých súťažiach a to v roku 1999 pod taktovkou Alexa Fergusona. "Ak sa im to podarí, bude sa o tom hovoriť roky. Je to výnimočná šanca a ohromná príležitosť. Tím je dva zápasy od nesmrteľnosti," vyhlásil bývalý anglický kanonier a v súčasnosti televízny expert Alan Shearer podľa BBC.



Arsenal väčšinu sezóny držal prvú priečku, no City malo mohutný finiš. Podľa Shearera bol receptom k úspechu neustály hlad útočníka Erlinga Haalanda po góloch. Bývalý kanonier bol spoludržiteľ rekordu Premier League, ktorá eviduje štatistiky od roku 1992, keď dal v drese Blackburnu 34 gólov, Nór ho však prekonal. Historickým rekordérom anglickej ligy je Dixie Dean, ktorý v ročníku 1927/28 strelil v drese Evertonu 60 gólov v 42 zápasoch. "Haaland je stroj na góly. Ak chcete vychovať dokonalého hrotového útočníka, zostane vám Erling. Žije pre góly," vyzdvihol Shearer Nóra, ktorý prišiel do tímu uplynulé leto z Borussie Dortmund.



Bývalý dlhoročný brankár City Shay Given však nezabudol zdôrazniť, že celý kolektív City má vysokú kvalitu. "De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez. Sú tam osobnosti na všetkých postoch. Nevidím tam slabinu. Navyše ak je v mužstve aj taký neospevovaný hrdina ako John Stones, ktorý dokáže hrať v strede poľa, na kraji obrany i stopéra."



Bývalý dlhoročný útočník Glenn Murray si myslí, že súčasný tím City je lepší ako predchádzajúci držiteľ treble. "A hovorím to neochotne ako fanúšik United od detstva. Keď si spomínam na tú generáciu, nemyslel som si, že niekto môže prekonať jej úspechy. Lenže toto mužstvo je smrtiace. Je schopné kohokoľvek zdolať a ísť ďalej. Bez emócií. Sú ako stroj na víťazstvá," ocenil "The Citizens" bývalý zakončovateľ.