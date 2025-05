City nezachránilo sezónu, Crystal Palace sa raduje

Londýn 18. mája (TASR) - Hráčom Manchestru City sa nepodarilo zachrániť nevydarenú sezónu ani v sobotnom finále Pohára FA. V súboji o triumf v najstaršej futbalovej súťaži sveta podľahli Crystal Palace 0:1 a prvýkrát od príchodu španielskeho trénera Pepa Guardiolu zakončia ročník bez trofeje. Klub z juhovýchodného Londýna vybojoval prvú významnú trofej vo svojej histórii a v budúcom ročníku sa predstaví v Európskej lige.



Citizens v uplynulých rokoch absolútne dominovali anglickému futbalu. V ôsmich sezónach získali šesť majstrovských titulov, ich hegemóniu dvakrát prerušil len FC Liverpool, a ďalších deväť trofejí v domácich pohárových súťažiach. V tomto ročníku im však v Premier League patrí priebežná piata pozícia a v zostávajúcich dvoch ligových zápasoch budú bojovať o miestenku v Lige majstrov. Ani v tej sa im v tejto sezóne nedarilo, medzi najlepšou šestnástkou chýbali prvýkrát po 12 rokoch. „Herný plán nefungoval, pretože sme nevyhrali. Nemám však z toho žiadny zlý pocit. Sme smutní, pretože sme nevyhrali krásnu súťaž. Teraz musíme pokračovať a rýchlo sa spamätať pred poslednými dvoma zápasmi, ktoré potrebujeme hrať, aby sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov,“ uviedol Guardiola podľa AFP.



Jeho mužstvo prehralo vo finále FA Cupu druhý rok za sebou, vlani podľahlo svojmu mestskému rivalovi United 1:2. Štatistiky sobotného stretnutia pritom hrali v prospech hráčov City, nad londýnskym tímom mali jasnú územnú (78-percentné držanie lopty) aj streleckú (23:7) prevahu. Jediný gól však vsietil v 16. minúte ofenzívny stredopoliar Eberechi Eze a hrdinom Crystal Palace sa stal aj brankár Dean Henderson, ktorý zneškodnil pokutový kop Omara Marmousha a pripísal si viacero kľúčových zákrokov. „Mali sme taký pocit, že dnes bude náš deň. Tréner prišiel s herným plánom a my sme ho zrealizovali. Veľmi si to zaslúžime,“ uviedol anglický gólman po zápase.



Londýnčania získali prvú významnú trofej v histórii klubu, finále Pohára FA zvládli na tretí pokus. Pred deviatimi rokmi v ňom podľahli Manchestru United 1:2 po predĺžení a „červení diabli“ im trofej uchmatli aj v sezóne 1989/1990. „Chceli sme písať históriu a myslím si, že sme v nej pridali naozaj veľkú kapitolu. Teraz možno vidieť, čo sa dá dosiahnuť, keď ste ako klub trpezliví. Veľká zásluha patrí aj našim fanúšikom. Mali sme veľmi zlý začiatok sezóny a priaznivci sú zvyčajne netrpezliví, sťažujú sa. No naši fanúšikovia nás vždy podporovali,“ tešil sa tréner tímu Oliver Glasner.



Päťdesiatročný kouč pripustil, že víťazstvo bolo veľmi náročné. „Nikto nečakal, že Crystal Palace vyhrá FA Cup. Niekoľkokrát sme mali aj šťastie, ale keď držíte spolu v ťažkých chvíľach, zaslúžite si to. Už v zime som mal pocit, že táto skupina hráčov môže dosiahnuť neuveriteľné veci. Máme skvelé osobnosti, súdržnosť, pracovnú morálku, silné prostredie a atmosféru,“ pokračoval Glasner a opäť zdôraznil dôležitosť fanúšikov: „Najväčším úspechom, aký môžeme dosiahnuť, nie je zdvihnúť trofej, ale darovať našim fanúšikom tento moment. Je to špeciálne víťazstvo pre tento klub, pre nich a pre všetkých, ktorí sú spojení s Crystal Palace.“ Dvanásty tím Premier League sa v budúcej sezóne predstaví v Európe prvý raz od roku 1998.