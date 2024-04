City opäť bojuje o treble. Neuveriteľné, hovorí Guardiola

Londýn 14. apríla (TASR) - Pep Guardiola vzdal hold futbalistom Manchestru City, ktorí majú možnosť aj v tejto sezóne bojovať o cenné treble. Jeho tím sa po sobotnom triumfe 5:1 nad Lutonom dostal na čelo neúplnej tabuľky Premier League o dva body pred Arsenal Londýn a FC Liverpool, ktorých zápasy 32. kola čakali v nedeľu.



Okrem boja o titul v najvyššej domácej súťaži sa "Citizens" dostali do semifinále FA Cupu a účinkujú aj vo štvrťfinále Ligy majstrov. Vlani sa stali iba druhý anglickým tímom, korý získal treble, pričom tento počin môžu zopakovať. "Povedal som hráčom, že je neuveriteľné, čo sa im podarilo druhý rok po sebe. Sme v hre o titul v troch súťažiach, čo svedčí o ich enormnej kvalite a konzistentnosti," vyhlásil Guardiola. Jeho zverenci viedli nad Lutonom už od 2. minúty, keď Erling Haaland napálil loptu do hlavy obrancu hostí Daikiho Hišioku a od nej sa kuriózne odrazila do siete. V druhom dejstve zvýšili náskok Mateo Kovačič, ktorý výstavnou strelou spoza šestnástky dosiahol premiérový ligový gól v drese City, a Haaland z pokutového kopu. Luton dokázal len skorigovať zásluhou Rossa Barkleyho. Víťazstvo v závere prikrášlili Jeremy Doku a Joško Gvardiol.



City tak zostáva v tejto ligovej sezóne doma stále nezdolané a ideálne sa naladilo na stredajšiu odvetu štvrťfinále Ligy majstrov s Realom Madrid (prvý zápas 3:3). "Samozrejme, že máme v hlavách odvetu s Realom. Aj preto som spravil šesť zmien v porovnaní s duelom na San Bernabeu, no aj noví hráči ukázali, že sú plnohodnotná súčasť tohto tímu," zložil kompliment svojmu tímu Guardiola. Na to, aby sa jeho tím stal majstrom, potrebuje zaváhanie dua Arsenal - Liverpool. "Pozeráme sa na seba. Chceme vyhrať zostávajúcich šesť kôl. Keď sa nám to podarí a stopercentní budú aj naši súperi, neurobíme s tým nič a budeme musieť im zagratulovať," dodal Guardiola.



Piate čisté konto v tejto sezóne Premier League si udržal slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý pomohol svojím výkonom k suverénnemu víťazstvu Newcastlu United nad Tottenhamom Hotspur 4:0. Dúbravka, ktorý dostáva v bráne príležitosti počas zranenia tímovej jednotky Nicka Popea, odchytal svoj 18. ligový zápas v tomto ročníku. Nemal v ňom veľa práce, za celé stretnutie čelil iba dvom strelám do priestoru brány. Celkovo si v prebiehajúcej sezóne udržal v drese Newcastlu už ôsmykrát "nulu", okrem piatich čistých kont v PL neinkasoval dvakrát ani v Pohári FA a raz v Ligovom pohári.



Domáci mali zápas plne pod kontrolou, už po 32 minútach viedli 2:0. Dvoma presnými zásahmi sa pod triumf podpísal Alexander Isak, gólom a dvomi asistenciami sa blysol Anthony Gordon. "Straky" neprehrali v lige už štvrtý zápas za sebou a v tabuľke sa posunuli na šieste miesto. "Kohútom" patrí piata priečka, na Newcastle majú desaťbodový náskok. "Počas celého zápasu sme boli koncentrovaní. Tottenham je mužstvo, ktoré dokáže využiť aj drobné zaváhanie, no my sme dnes kontrolovali priebeh zápasu. Som hrdý na celé mužstvo," povedal tréner Newcastlu Eddie Howe.



Švédsky útočník Isak potvrdil skvelú formu, v uplynulých štyroch stretnutiach nastrieľal päť gólov. "Prežívam vydarené obdobie a bavím sa futbalom. Ďakujem spoluhráčom, ktorí mi adresovali ukážkové prihrávky. Sme radi, že sme potešili našich úžasných fanúšikov štyrmi gólmi."